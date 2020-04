Vanessa Bryant viste el sueter de su hija y no puede contener las lágrimas La viuda de Kobe Bryant agradece a la NBA que su hija y sus dos compañeras fallecidas sean seleccionadas en el draft 2020 en un conmovedor video que no te puedes perder. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay palabras para describir el calvario que está atravesando Vanessa Bryant. Después de tener todo lo que un ser humano puede desear en la vida, ésta le arrebató de un golpe lo que más quería: su esposo, Kobe Bryant, y su hija, Gigi, perdieron la vida en un trágico e inesperado accidente de helicóptero. Image zoom Hoy la viuda de Bryant compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento a la liga de baloncesto femenina estadounidense (WNBA) por seleccionar a su hija Gianna Bryant y a Alyssa Altobelli y Payton Chester, sus dos compañeras que también perdieron la vida en el accidente, de forma honorífica en su draft de este año. En el video, Vanessa rindió un sentido homenaje a su hija y después de dar las gracias por el reconocimiento, la mamá aseguró que “hubiera sido un sueño hecho realidad para ella. Trabajó incansablemente y quería ser una de las mejores atletas de todos los tiempos, como su papá”. Image zoom Con lágrimas en los ojos, esta sufrida mamá comentó cuánto amaban la NBA su esposo y su hija y, al mencionar de nuevo a su hijita Gigi, se abrazó ligeramente la cintura y confesó con la voz entrecortada de la emoción que llevaba puesto el suéter de ella. Image zoom Video Grab IG Vanessa Bryant “Trabajen duro y nunca se rindan”, fueron las palabras con las que cerró el entrañable video recordando que esa era la mentalidad de Mamba. Nunca rendirse, seguro que esas palabras resuenan con fuerza en la mente de esta joven viuda que acaba de perder a una de sus hijas y que tiene que resistir como sea porque otras tres pequeñas dependen de ella. Advertisement

