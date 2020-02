Vanessa Bryant se derrumba en el sentido homenaje que el equipo de su hija Gigi rindió a la joven La escuela de la joven retiró y enmarcó la camiseta del número dos perteneciente a Gigi en su equipo y esta fue la reacción de su conmovida mamá. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Da igual el tiempo que pase, la conmoción por la marcha de Kobe Bryant y su hija Gianna tras el fatídico accidente de helicóptero sigue más viva que nunca. Los homenajes a los fallecidos continúan haciéndose y el recuerdo de padre e hija está presente en nuestros corazones. Especialmente en el de Vanessa Bryant, madre y esposa. A través de su cuenta de Instagram no pudo evitar compartir la emoción, el orgullo pero también la tristeza del tributo rendido a su Mambacita del alma. El homenaje venía de la mano de la escuela de la joven, la cual decidió retirar el número dos de su equipo en honor a su jugadora. El momento estuvo lleno de lágrimas y emoción por parte de sus compañeras que no pudieron esconder su pena y dolor. Vanessa tampoco y así lo mostró en sus redes. Image zoom La mamá publicó varios videos del emotivo momento y dedicó unas palabras cargadas de amor hacia su ángel. A pesar de la fuerza que está demostrando ante la tragedia, Vanessa dejó ver su vulnerabilidad en estos escritos y videos que nos llegaron a lo más profundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi Gianna. Dios, cómo te extraño. He sido tan afortunada de despertar y poder ver tu preciosa cara y maravillosa sonrisa durante 13 años. Ojalá hubiera sido hasta mi último aliento. Mamá te ama hasta la luna y de vuelta. Infinito más uno”, escribió con amor y dolor. Un tributo más que merecido por parte de sus compañeros que sólo tuvieron palabras de admiración, respeto y cariño hacia esta joven que fue un ejemplo de esfuerzo y disciplina, como su papá. También hubo muchas lágrimas por una marcha demasiado temprana. Descansa en paz, querida Gianna. Advertisement

