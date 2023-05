Vanessa Bryant recuerda a su hija Gianna en su cumpleaños número 17, "te extraño tanto mi dulce ángel" La viuda de Kobe Bryant inunda sus redes con fotos en memoria a su hija, fallecida en un trágico accidente de helicóptero junto a su padre, Kobe Bryant y 7 personas más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 26 de enero se cumplieron tres años desde el repentino y tráfico fallecimiento del campeón de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero junto a otras 7 personas. Vanessa Bryant marcó dicho aniversario de manera solemne. Ahora, en ocasión del que sería el 17 cumpleaños de su fallecida hija, la mexicoamericana ha inundado sus redes con imágenes de "Gigi" —como llamaban de cariño a la menor— para recordarla y hacer patente lo mucho que aún se le extraña y sigue presente en la mente de la joven mamá. "Feliz cumpleaños 17 bebé", exclamó Bryant en Instagram. "Te amo y te extraño tanto mi dulce ángel". "¡Feliz cumpleaños dulce Gigi! Te amamos de aquí a la Luna y hasta el infinito. Para siempre y por siempre ❤️", exclamó en otro post la madre de otras tres mujercitas: Natalia, de 20 años, Bianka, de 6, y Capri, de 3. Gianna Bryant Credit: IG/Vanessa Bryant Gigi Bryant y su padre perecieron cuando la aeronave en que viajaban durante la mañana del 26 de enero del 2020. Ara Zobayan, piloto del helicóptero S-76B, así como John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester y Christina Mauser, también perdieron la vida al estrellarse contra las colinas de Calabasas, una localidad ubicada a unas 14 miles de Thousand Oaks, el destino final de los pasajeros. En marzo pasado madre e hijas derritieron a las redes con el gesto de Bianca y Capri, sus hijas menores, al desvelarse la placa con las huellas de las manos de Kove Bryant en la explanada del mundialmente famoso Teatro Chino de Hollywood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la estación KTLA, en Los Ángeles, el teatro posee placas con las huellas de cientos de celebridades, pero debido a la falta de espacio continuamente son reemplazadas para mostrarlas temporalmente. En el caso de Kobe Bryant, la placa permanecerá en su sitio de forma permanente.

