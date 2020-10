Close

Vanessa Bryant recuerda con nostalgia a su hija fallecida: primer Halloween sin Gigi ¡Qué duro! La viuda de Kobe Bryant pasó de la alegría de la victoria de los Dodgers, al recuerdo instantáneo de su marido y su hija ante los acontecimientos importantes y las fechas señaladas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que el duelo por los seres queridos golpea más fuerte en los momentos felices. Así debieron sentirse ayer Vanessa Bryant y su hija Natalia, quienes después de ser testigos en pocas semanas de la victoria de los Lakers y ahora de los Dodgers, a buen seguro extrañan vivir estos momentos tan entrañables junto a los grandes deportistas que fueron Kobe y Gigi. Han pasado solo alrededor de nueve meses desde que el ídolo de baloncesto falleciera en un trágico accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y las demás personas que iban a bordo del aparato. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant De un momento a otro, Vanessa perdió al amor de su vida y a su segunda hija; Natalia se quedó huérfana de padre y sin hermanita. Una tragedia que ambas están llevando lo mejor que pueden y con una entereza digna de admirar. Image zoom Credit: Instagram Los Dodgers de Los Ángeles ganaron ayer la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Madre e hija celebraron la victoria de su equipo sin olvidar por un segundo las ausencias de sus seres queridos y así lo mostraron en sus redes. Sin palabras, así recordó Natalia a su padre, con esta foto del titán, como un papá cualquiera con su bebé en los brazos, viendo el partido de béisbol de su equipo favorito, una imagen que su primogénita sabe que nunca se repetirá. Igual que Vanessa, quien compartía esta foto junto a su esposo. Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant Pero la vida continúa y la viuda de Kobe debe de seguir adelante porque tiene tres hijas que necesitan de ella. Ahora enfrenta de nuevo otra fecha importante. Se acerca Halloween y este año será muy diferente al anterior, en el que se mostraban felices y sonrientes como una familia unida. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy Vanessa Bryant volvió a cocinar un año más sus semillas de calabaza, típicas de estas fechas, y no pudo dejar de acordarse de su hijita al publicar un pequeño video: Image zoom Credit: IG Vanessa Bryant “Extrañando a mi Gigi. A Gigi le encantaba ayudarme a cocinar nuestras semillas de calabaza juntas. Ajo, sal y hierbas de la Provenza con aceite de trufa y romero. Seguimos con nuestras tradiciones”, escribió. Lo dicho: un ejemplo de fortaleza que logra con cada post derretir a sus seguidores y a los fans de su esposo. ¡Bravo por esta súper mamá!

