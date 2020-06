La viuda de Kobe Bryant recuerda a su hija Gigi el día de su graduación “Estoy tan orgullosa de ti”... Así recordó Vannesa Bryant a su pequeña fallecida el día que ésta se habría graduado de octavo grado, lista para comenzar su high school. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay fecha significativa del calendario en que Vanessa Bryant no recuerde a sus seres queridos y mucho menos a los que ya están ausentes, como su esposo Kobe Bryant y su hija Gigi, quienes perecieron a finales de enero en un trágico accidente de helicóptero en Calabasas, California. La viuda del jugador de los Lakers tuvo hoy muy presente a su hijita fallecida y este es el detalle que le brindó: “¡Felicidades por tu graduación de octavo grado, Gigi. Te amo por siempre y para siempre. Estoy tan orgullosa de ti. ❤ Mamá”. Y añadió el hashtag #classof2020 Gianna María-Onoré Bryant, como puede leerse en la foto arriba publicada con su nombre completo, estaría a punto de comenzar su primer año de high school si su vida no se hubiera visto cruelmente sesgada antes de tiempo junto a la de su famoso papá por azares del destino. Image zoom Gigi, como le llamaban cariñosamente en casa a la segunda hija de las cuatro niñas que tuvo la pareja, alcanzó previamente este año otro reconocimiento, también póstumo, que embriagó a su mamá de emoción porque era el mayor anhelo con el que la niña soñaba en su vida: entrar a formar parte de la NBA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La liga de baloncesto femenina estadounidense (WNBA) seleccionó a Gianna Bryant y a Alyssa Altobelli y Payton Chester, las dos compañeras que perdieron la vida en el accidente junto a ella, de forma honorífica en su draft 2020. Vanessa Bryant compartió en sus redes un conmovedor mensaje de agradecimiento y aseguró que “hubiera sido un sueño hecho realidad para ella. Trabajó incansablemente y quería ser una de las mejores atletas de todos los tiempos, como su papá”. Con lágrimas en los ojos, se abrazó ligeramente la cintura y confesó con la voz entrecortada de la emoción que llevaba puesto el suéter de su pequeña. Image zoom “Trabajen duro y nunca se rindan”, fueron las palabras con las que cerró el entrañable video recordando que esa era la mentalidad de Mamba: nunca rendirse.

