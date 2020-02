Vanessa Bryant recuerda a su hija con una imagen y un mensaje conmovedores una semana después de su marcha La esposa del deportista ha publicado una tierna imagen de la joven a la que ha dedicado unas palabras llenas de sentimiento y amor de madre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noticia conmovió al mundo. La marcha de Kobe Bryant y su hija Gianna nos dejó con un nudo en la garganta, un hecho del que es difícil reponerse. A pesar del dolor, su viuda y madre, Vanessa Bryant está demostrando un temple y una fortaleza dignas de admirar. Después de compartir una publicación de lo más emotiva donde confesaba cuáles eran sus sentimientos y se despedía de sus dos ángeles, ha vuelto a sorprendernos con una foto y mensaje conmovedores. En esta ocasión la destinataria es su hija, Mambacita, como cariñosamente la llamaba. El escrito va acompañado de una preciosa ilustración que muestra a la joven sonriente y feliz. “Ver a mi niña sonreír y feliz otra vez con la pelota de baloncesto debajo de su brazo y envuelta de amor enternecen mi corazón”, ha escrito junto a este retrato lleno de color y alegría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sin duda, el detalle más más hermoso de todos los que tiene el dibujo es el de Gianna luciendo la camiseta de los Lakers de su padre con el número 24. La imagen ha tocado los corazones de sus seguidores que en las primeras horas le han dado casi cuatro millones de ME GUSTA. Las palabras de Vanessa también nos han sobrecogido por la fuerza y el sentimiento que transmiten después de vivir esta terrible pérdida. Advertisement

