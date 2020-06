Así celebró Vanessa Bryant: primer cumpleaños de Capri, primer Día del Padre sin Kobe. La viuda de Kobe Bryant tuvo un fin de semana de lo más agridulce, pero celebró ambas fechas con la mejor de las sonrisas y con una increíble fiesta para la pequeña. ¡No te pierdas las fotos! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más ternura, imposible. Este fin de semana tuvo que ser un momento muy agridulce para Vanessa Bryant, quien nos tiene impactados con la entereza con la que está llevando el duelo tras la pérdida de su marido y de su hija Gigi el pasado mes de enero. Su bebé, Capri o Koko-Bean, como le dicen cariño en casa, cumplió su primer añito coincidiendo con la celebración del primer Día del Padre sin su adorado Kobe Bryant junto a ella... ¡Qué duro! Así quiso su joven viuda felicitarle el día a su amado esposo: Image zoom “Feliz día del padre al mejor papá del mundo. Te extrañamos tantísimo. Te amamos por y para siempre. Te queremos, Nani, Gigi, BB, Koko y VB” dijo añadiendo el hashtag “el mejor de los mejores”. Y esta fue la bella foto que nos partió el corazón: la que Vanessa eligió para celebrar el primer añito de su bebé. ¡Cuánto amor en sus caras! Image zoom IG Vanessa Bryant “¡Felicidades por tu primer cumpleaños Capri! Mamá, papá, Nani, Gigi y BB te amamos tanto. Dios te bendiga, mi dulce princesa. Capri Kobe Bryant, “Koko-bean” con el mismo nombre de su papá al que tantos extrañamos, Kobe Bean Bryant. Les echamos tanto de menos, Gigi y Papi”, escribió bajo la tierna foto tomada un año atrás, cuando jamás nadie habría imaginado la tragedia que acontecería pocos meses después. Capri celebró como una verdadera princesita. Gracias a la foto del pastel, nos enteramos de la tradición que tienen en casa de celebrar los primeros cumpleaños de las niñas con castillos de Disney: Image zoom IG Vanessa Bryant “¡Feliz primer cumpleaños, Capri! Te amamos tanto, mamacita. Muchísimas gracias Sweet Lady Jane por crear este pastel tan especial para nuestra Koko-Bean. Natalia tuvo el castillo original de Disneyland; Gianna, el de Disney World; Bianka, el de Disney París y ahora Capri el de Tokyo”, escribió mostrando a la reina del cumpleaños junto a la dulce réplica del castillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Por culpa de la pandemia, pensamos que nuestra tradición de primeros cumpleaños no iba a ser posible, pero Jane y Trent se aseguraron de que Koko tendría su pastel como lo tuvieron sus hermanas mayores. Aprecio muchísimo que Jane y sus increíbles diseñadores se tomaran la molestia de hacerlo posible. ¡Qué amables! Gracias, gracias. ¡Te amamos Koko-Bean!”, dijo la bellísima viuda de Kobe con una sonrisa. Image zoom IG Vannesa Bryant También presumió uno de los regalos que recibió la niña. ¡Su primer auto rosa! Image zoom “¡Koko-Bean maneja como su papá! Echada hacia un lado”, escribió su emocionada mamá, que continúa viendo el legado de su querido esposo, fallecido demasiado pronto, en las caras y los gestos de sus hijas. ¡Felicidades, Koko-Bean!

Close Share options

Close View image Así celebró Vanessa Bryant: primer cumpleaños de Capri, primer Día del Padre sin Kobe.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.