¡Vanessa Bryant pide cambios en el testamento de Kobe! ¡La última voluntad de Kobe Bryant no es lo que quisiera ahora su viuda y quiere cambiarlo! Hay una razón de peso y tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece mentira: ya pasaron casi dos meses desde que Kobe Bryant perdiera la vida en un trágico accidente a bordo de un helicóptero junto a su hija Gigi. El mundo entero acompaña a su viuda en su duelo, ya que decidió hacerlo público a través de su cuenta de instagram. Poco a poco, Vanessa Bryant va dando pasos que demuestran que, pese a las grandes tragedias, la vida continúa. Image zoom En una foto reciente muy conmovedora, la viuda posó frente a mural acompañada de sus otras tres hijas donde Kobe y Gigi aparecían tras ellas sonrientes y juntos en el cielo. Para sacar adelante a las tres pequeñas, Vanessa tendrá que hacer de tripas corazón y continuar viviendo porque otros tres angelitos dependen de ella. “Sonríe aunque el corazón te duela”, recordaba entre otros versos la preciosa canción Smile, interpretada por Nat King Cole, en el texto que acompañaba su post: “Sonríe a través de la tristeza y el miedo y quizá mañana podrás volver a ver el sol”. Image zoom El último reto de esta gran mujer, quien está demostrando una enorme entereza, fue el de contemplar si a efectos legales la última voluntad de Kobe Bryant estaba al día… La realidad fue que no, porque el famoso baloncestista hizo el último cambio de su testamento al parecer en el año 2003. Puesto que su pequeña hija no nació hasta el pasado verano, ¡ella no estaba contemplada entre sus herederos! Image zoom Por eso la viuda de Kobe solicitó formalmente en los juzgados que se incluya en la herencia del jugador de los Lakers a Capri, la bebé que tiene ahora 9 meses. De esta forma, la menor de Kobe podrá disfrutar algún día junto a sus dos hermanas, Natalia y Bianka, de 17 y 3 años respectivamente, de la gran fortuna que amasó su papá a lo largo de su exitosa vida. Image zoom El patrimonio de esta leyenda del baloncesto ronda los 550 millones de dólares. Advertisement

