Vanessa Bryant pelea con su hija Bianka y le da una lección digna de Kobe El espíritu y las enseñanzas de su marido están muy presentes en la viuda de Kobe Bryant. Quedó muy claro mientras regañaba a su pequeña cuando ésta quiso desobedecer a mamá. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Nos derretimos con los videos que compartió Vanessa Bryant y su tierna pelea con su pequeña Bianka! En una escena de lo más entrañable, la viuda de Kobe Bryant mostró en un clip cómo regañaba a su hijita de tres años, quien quería desobedecer las instrucciones de su mamá. Las palabras que usó la joven viuda para hacerlo, mostraban el espíritu que su esposo inculcó al mundo: que uno no puede rendirse. Sentirle tan presente en las palabras de Vanessa educando a su hija, nos llegó al corazón. Todo comenzó cuando esta heroica mamá, quien perdió de una vez a su esposo y a su segunda hija Gianna en un fatídico accidente de helicóptero el pasado mes de enero, trataba de enseñar a una terca Bianka a manejar un flamante auto rosa de juguete, regalo de la cantante Ciara. A la primera de cambio, la niña se cansó y se negó a continuar. “Ya me quiero ir”, dijo con cara de enojo mirando a su mamita. “No hasta que aprendas”, dijo una muy segura Vanessa. “¿Por qué?”, protestó la niña poniendo un gesto de lo más simpático. “Poco a poco...”, le aconsejaba paciente la viuda de Kobe. “¡Me quiero salir!” gritaba su hija sin atender a razones, mientras desabrochaba su cinturón de seguridad. Comprendimos que Vanessa comenzaba a perder la paciencia, cuando hizo algo que todas las mamás del mundo han hecho alguna vez antes de perder los nervios: llamarte por tu nombre compuesto.“¡Bianka Bella!”, advirtió. "¡Vamos!" Image zoom Instagram/ Vanessa Bryant Todavía a regañadientes la pequeña quiso cambiar el plan, pero la esposa de Kobe le aseguró: “No puedes rendirte”, unas palabras que eran el lema de su difunto esposo y una frase que seguro ella se repite cada mañana al abrir los ojos, durante todos estos meses todavía tan cercanos a la inesperada tragedia que cambiaría su vida para siempre: No puedes rendirte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ante los temores de chocar el carro de la nena, su persistente mamá le aseguró que ella estaría velando por ella y que nada malo le sucedería. Bianka Bella Bryant terminó por volver a ajustarse el cinturón y ante las porras que le echaba su mami, comenzó a manejar: “¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pisa el acelerador!”, decía la viuda de Kobe, quien terminó consiguiendo que su hija se sintiera segura, fuera obediente y lograra cumplir el objetivo que comenzó. ¡Bravo por Vanessa Bryant! Donde quiera que esté, Kobe ha de sentirse muy orgulloso de ella.

Close Share options

Close View image Vanessa Bryant pelea con su hija Bianka y le da una lección digna de Kobe

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.