Vanessa Bryant emocionada, ¡será madrina de la primera hija de Gasol, quien llevará el nombre de Gianna! La viuda de Kobe Bryant aceptó feliz el bello gesto del español, íntimo amigo de la familia, y éstas fueron las reacciones de la bella mamá y su primogénita, Natalia Bryant ante el homenaje a su querida Gigi. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un precioso detalle el que ha tenido el jugador de baloncesto Pau Gasol con la familia de su querido amigo fallecido, el ídolo de los Lakers, Kobe Bryant. El español acaba de tener una hija y no ha dudado en añadir el nombre de Gigi, quien también pereció junto a su padre en el trágico accidente de helicóptero, al de su recién nacida. Un precioso homenaje para los Bryant, quienes se muestran conmovidos ante tal gesto. Así lo anunció Gasol en sus redes: “¡Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices… Elisabet Gianna Gasol, un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija!! ❤ “ escribió el jugador de baloncesto español posando así de tierno junto a su esposa y su primogénita. “No hacen falta palabras”, compartió horas después Gasol, con su esposa acurrucada junto a él y la carita de su primera hija reposando sobre su torso desnudo. Y tiene razón… La dulce mirada que brinda y su media sonrisa, ¡valen más que mil palabras! La súper mamá Vanessa Bryant no pudo estar más feliz de la nueva paternidad del gran amigo de Kobe, y después de hacer repost del primer retrato familiar de los Gasol, escribió bajo la foto: Image zoom IG Pau Gasol Image zoom IG Vanessa Bryant “¡Ya está aquí mi ahijada! Cómo le hubiera gustado a Kob haber sido su padrino… Felicidades pareja, ¡les queremos mucho! Muy emocionada por vuestro deseo de honrar a mi Gigi… ¡Estoy impaciente por tener a Elisabet Gianna Gasol entre mis brazos!”, escribió agradecida. Pau Gasol no tardó en contestar: “¡Te queremos, hermanita! Vas a ser la mejor madrina para nuestra Ellie Gianna!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia Bryant también quiso celebrar el hermoso detalle de Gasol con su familia y también lo compartió así: Image zoom IG Natalia Bryant Los Gasol y los Bryant gozan de una gran amistad y los lazos de cariño se han estrechado más si cabe después de la tragedia de Kobe y Gianna. Este verano, la viuda de Kobe y sus hijas celebraron junto a ellos el cuarenta cumpleaños del tío Pau, como le llaman en casa, inclusive Vanessa le dedicó un cariñoso mensaje en sus redes: “Sé que Kobe te habría dicho, ¡felices 40, Pablo! Te queremos, hermano”.

