Vanessa Bryant revela que su marido le regaló el vestido y el cuaderno de la película The Notebook Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, reveló que su marido le regaló el vestido y el cuaderno de la película "The Notebook" By Mayra Mangal El conmovedor homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna que se celebró este lunes en el Staples Center de Los Angeles nos ha dejado desgarradoras escenas. Aún así, el estremecedor discurso de Vanessa Bryant, viuda del pentacempón de la NBA, ha dejado también muchas revelaciones sobre la intimidad de su familia, entre ellas que su marido le regaló el famoso vestido azul que usó Rachel McAdams en la romántica cinta The Notebook, que estelarizó al lado de Ryan Gosgling. "Cuando le pregunté a él porqué había escogido el vestido [de la película] me dijo que era porque en esa escena Allie regresaba a Noah", explicó Bryant respecto a la trama de la cinta estrenada en 2004. "Nosotros esperábamos poder envejecer juntos como [en] la película. De verdad teníamos una historia increíble". "Nos amábamos con todo nuestro ser", continuó con la voz rota la madre de tres hijas. "Dos personas perfectamente imperfectas que estaban formando una hermosa familia y criando a nuestras dulces e increíbles niñas". Vanessa hizo incapié en las bondades de su "compañero del alma" como calificó al pentacampéon de la NBA. "Tenía un corazón muy tierno". Rachel Mcadams y Ryan Gosling en la cinta The Notebook, de 2004: Image zoom El discurso de Vanessa Bryant de este 24 de febrero: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tributo a Kobe Bryant y su adorada Gigi reunió a cerca de 20,000 personas y reunió a figuras del deporte, los espectáculos, los negocios y otras esferas que mostraron su solidaridad con la familia del exjugador de los LA Lakers y su viuda, así como las tres hijas que le sobreviven: Natalia de 17 años, Bianka, de tres y Capri, de siete meses de nacida. Entre los asistentes estaba una llorosa Jennifer López acompañada de su prometido Alex Rodríguez; Shaquille O'Neall, Magic Johnson y Michael Jordan, amigos y compañeros de Kobe quienes no ocultaron su emoción. En otro estremecedor momento Beyoncé fue captada en video consolando a Vanessa Bryant abajo del escenario.

