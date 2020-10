¡Vanessa Bryant comparte milagrosa coincidencia de la victoria de los Lakers en el calendario! La viuda de Kobe Bryant y su hija resaltaron ayer un detalle que nos dejó boquiabiertos: ¿Sabes qué otra cosa se celebraba el día del triunfo del equipo de Kobe y Gigi? Increíble. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Te prometo que continuaré tu legado”, aseguró el jugador de baloncesto LeBron a primeros de año, después de la muerte de su compañero de profesión, el ídolo de los Lakers Kobe Bryant y su hija Gianna. ¡Y cómo lo logró! Anoche, el cielo estaba de fiesta después de que el equipo de Kobe y Gianna volviera a lograr la victoria en la final de la NBA después de diez años. Un triunfo sin duda con un sabor agridulce para Vanessa Bryant y su hija Natalia, que si bien celebraron la victoria como el que más, no contar en estos significativos momentos con la presencia de sus fallecidos familiares para celebrarlo a su lado, solo les recordó aún más el enorme vacío que dejaron en el seno de su hogar con su trágica partida. Image zoom Sin embargo, la vida les hizo un guiño desde el paraíso cuando los mismos Lakers, quienes dedicaron el juego y la victoria al Black Mamba y su Mambacita, se dieron cuenta de que ayer, once de octubre, también se celebraba en Estados Unidos el National Father-Daugther Day, el día de los padres y las hijas, algo que dejó impactados a sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Natalia Bryant Kobe Gianna IG Natalia Bryant “Los Lakers lograron ganar esta noche en la final de la NBA, que coincide con el Día Nacional de Padre-Hija. Irreal”, escribió The Lakers Source bajo el post que no tardaron en compartir la viuda de Kobe y la hermana de Gianna en sus propias redes. Tampoco tardaron en felicitar a la persona que logró que el equipo de Los Ángeles volviera a lograr esta hazaña, el gran Rob Pelinka, íntimo amigo de Kobe y padrino de Gianna, quien tuvo que contener su emoción al recordarlos en la rueda de prensa posterior al histórico partido. "Felicidades Tío P", fueron las cariñosas palabras que le dedicó Vanessa Bryant desde sus redes. "Kobe tenía razón, sigue adelante sin escuchar el ruido a tu alrededor. Ojalá Kobe y Gigi estuvieran aquí para ver esto...", escribió añadiendo un corazón sobre la foto: Image zoom IG/Vanessa Bryant "Felicidades Uncle P", le deseó Natalia Bryant también, emocionada sin duda después de la noche colosal de fuertes emociones que acababan de vivir.

