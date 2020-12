Close

WOW ¡Vanessa Bryant celebra el cumpleaños de su pequeña Bianka Bella de impacto! Inspirada en La Cenicienta, la viuda de Kobe Bryant no escatimó detalle para la cuarta fiesta de cumpleaños de su hijita: carruaje de globos, vestidos de princesas, pastel de Disney... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Faltan pocas semanas para que se cumpla el primer año de la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna, pero hoy el ambiente festivo se coló en la casa de su joven viuda al celebrarse el cuarto cumpleaños de su tercera hija, Bianka Bella. Ella fue hoy la protagonista de la casa y su mamá, Vanessa Bryant, le regaló una fiesta inspirada en el archifamoso cuento de La Cenicienta, que la niña disfrutó de lo lindo junto a su hermanita. ¡Hasta tuvieron su propia y fastuosa carroza hecha de globos azules en el jardín! Image zoom Credit: IG Vanessa Briant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su lugar en la mesa también llevaba el nombre de la cumpleañera escrito de esta forma tan mágica, ¡no faltaba más! Image zoom Credit: IG Vanessa Briant También fue de auténtica princesa su hermoso pastel en el que se recreaba, también en tonos azules, el precioso cuento que Disney llevó a la pantalla en su mítica película de 1950. Con su carroza, palacio con reloj marcando las doce y carroza a punto de convertirse en calabaza… ¡A la torta no le faltó detalle! Image zoom Credit: IG Vanessa Briant Vanessa compartió esta simpática foto de su hija con el pelo teñido de morado, mientras exclamó: “¡Mi niña cumple cuatro!” Image zoom Credit: IG Vanessa Briant “¡Feliz cuarto cumpleaños, Bianka!” escribió su mamá bajo otra linda instantánea de la pequeña, quien es el vivo retrato de su papá. Image zoom Credit: IG Vanessa Briant “Te amamos tanto… Traes tanta luz a nuestras vidas. Gracias. Dios te bendiga, hijita. Mamá, papá, Nani, Gigi y Koko”, escribió firmando con todos los nombres de los integrantes de su familia, incluyendo el de su papá y el de su hermana fallecida. ¡Cuánto amor! Vannesa Bryant es una madre coraje que está dispuesta a todo para sacar adelante a sus hijas después de la tragedia: Natalia, su primogénita, y las pequeñas Bianka y Capri. La última acaba de cumplir tan solo un añito.

Close Share options

Close Close Login

Close View image WOW ¡Vanessa Bryant celebra el cumpleaños de su pequeña Bianka Bella de impacto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.