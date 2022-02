La mexicana Vanesa Amaro se ha vuelto una estrella en TikTok con sus tutoriales para limpiar el hogar 'La reina de la limpieza' acumula seguidores en inglés y en español por sus hacks, trucos y tips para limpiar más fácil y mejor el hogar, ¡tienes que verlos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanesa Amaro emigró hace aproximadamente 13 años a Texas desde su natal Monterrey, México. Hace cuatro años la antigua ama de casa fundó Amaros Cleaning en la ciudad de Austin, luego de que su marido perdiera el trabajo. Y lo que comenzó como un negocio para ganarse la vida limpiando casas, departamentos y oficinas la llevaría a convertirse, casi sin pensarlo, en una estrella de la popular plataforma de TikTok donde comenzó a compartir increíbles videos con tips, consejos y "hacks" de cómo limpiar mejor y más rápido. "Estaba aburrida por la pandemia", asegura Amaro, quien acumula más de 4.9 millones de seguidores en su cuenta de inglés y 51. en la cuenta de español. En Instagram también mantiene cuentas en inglés y español mostrando de manera casi coreográfica y divertida sus formas de mantener el hogar limpio y reluciente, algo especialmente preocupante en tiempos de pandemia de COVID-19. Su fama ha traspasado las redes y hace poco se convirtió en portavoz oficial de la reconocida marcas Clorox. "Empecé a poner videos de mi día a día, de cómo limpiaba, qué tipo de materiales [usaba] y así fue como empecé a subir mis videos y empezó el boom", explica Amaro en exclusiva a People en Español . "En español empecé en enero del año pasado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agradecida con el éxito y tantas bendiciones, Amaro y su marido ahora quieren repartir las bondades que el Universo les ha otorgado ayudando a limpiar casas de personas que viven circunstancias adversas, para levantarles el ánimo y ayudarlos a salir adelante. "Seguimos limpiando casas, la única diferencia es que ya no cobramos", explica. "[Ahora] buscamos gente en redes sociales que no pueda pagar. Que tenga parientes con cáncer...imagínate que estás deprimida; ¿añádele que tienes una casa sucia? Alguien que te deja la casa oliendo limpio...[eso] te levanta el ánimo". Y que lo diga.

