Los lujos que los famosos les dan a sus hijos By Alma Sacasa

Uno recibió una cochecito de Jeremy Scott que costó $1,699, otro niño recibió un auto de juguete de marca Bentley de $350. Estos son algunos de los lujos que han recibido estos niños famosos.

Valentina Paloma
Photo © 2019 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group
La hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault vistió en la Semana de la Moda de Milán un atuendo de $4,000.

Stormi Webster
Kylie Jenner/Instagram
Desde que era bebé, la hija de Kylie Jenner siempre tiene lo mejor.

¿Cuánto cuesta esta silla?
Kylie Jenner/Instagram
Se podría pensar que el Louis Vuitton que tiene la pequeña en la mano es lo más lujoso en esta imagen, pero de hecho la silla en la que está senarad costó $25,000.

Blue Ivy Carter
Kevin Mazur/Getty Images for NARAS
La hija mayor de Beyonce y Jay-Z con una bolsa Gucci que costó $1,200.

Kulture
Instagram / Cardi B
Como todos los otros niños famosos, la hija de Cardi B también ha crecido en medio del lujo.

Su cochecito
Instagram / Cardi B
No solo es del diseñador Jeremy Scott, sino que cuesta $1,699.

Emme Muñiz
Instagram
Como a su mamá, a la hija de gemela de Jennifer López también le gusten las cosas más bonitas.

Con su hermano
Instagram
Emme no disfruta sola de la vida de lujos.

True Thompson
Instagram
Con dos años y la hija de Khloé Kardashian ya tiene un auto Bentley.

Chicago West
Instagram
Al igual que su prima, etambién tiene un coche de juguete de diseño.

