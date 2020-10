Una nueva mujer manda en el corazón de Chicharito Hernández El futbolista mexicano se convierte en padre por segunda vez Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández no podía estar más feliz luego de haberle dado la bienvenida a su segundo retoño con su esposa, la modelo Sarah Kohan. La pareja anunció el pasado lunes que había dado a luz a una niña, a la que han llamado Nala. Con una fotografía desde el hospital, la orgullosa madre dio a conocer que su instinto no la defraudó y dio a luz a su nueva compañera de vida. Kohan había elegido no saber el sexo de la bebé durante su embarazo, desatando las apuestas entre sus seguidores. Pero se mostró más que complacida al recibir a una niña en sus brazos. “El momento en que me enteré que era una niña”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía del primer momento en que sostiene a su bebé. “La sorpresa más increíble….(tenía un presentimiento, pero de solo verla, fue algo tan especial). Todos estamos tan enamorados de ella”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo horas después de su nacimiento, ya tiene a su famoso papá rendido a sus pies y faltando a su trabajo para hacerle compañía. El delantero del LA Galaxy de la MLS estuvo ausente de la alineación para el partido en casa contra los Portland Timbers, el pasado miércoles, según informó la liga profesional de fútbol de Estados Unidos. Image zoom La semana pasada, Hernández fue multado por la asociación futbolística por su papel en la pelea entre el delantero de los San Jose Earthquakes Nick Lima y el mediocampista del Galaxy Joe Corona. De acuerdo a ESPN, el deportista violó las reglas de comportamiento de la MLS. Pero en estos momentos nada parece importarle más a Hernández que la pequeña Nala, quien pronto seguramente estará haciendo travesuras junto a su hermano mayor, Noah, de 1 año. El pasado mes de abril, la pareja anunció que estaba esperando su segundo hijo a tan solo meses de haberse mudado a Los Angeles luego de 10 años militando en ligas europeas.

