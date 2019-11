¿Un segundo bebé para el príncipe Harry? Las esposas de los militares que visitaron recientemene Meghan Markle y el príncipe Harry aseguran que el duque de Sussex les preguntó con mucho detenimiento qué sucede cuando un nuevo bebé llega a la familia para aprender de la experiencia. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siguen trascendiendo historias de las familias de los militares que conversaron con los duques de Sussex cuando Meghan y Harry les visitaron el pasado miércoles. Image zoom Camera Press/The Grosby Group Además de descubrir gracias a algunas mamás que conversaron con la esposa del príncipe que el pequeño Archie ya tiene dos dientecitos y aprendió a gatear, ahora sabemos también algo que al parecer el duque de Sussex tiene en mente para un futuro próximo… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images El primerizo papá, cuyo bebé Archi tiene ahora seis meses, le preguntó a una de las mujeres presentes que cómo se sentía el sumar un segundo bebé a la familia. Así lo contó Susan Stringfiel a Forces Network: “Como nosotras tenemos más hijos, Harry estaba verdaderamente interesado en saber de nuestra experiencia al tener otro hijo”. Image zoom (Photo by Pool/Samir Hussein/WireImage) El duque de Sussex también conversó con otros presentes de lo difícil que era para los militares y sus familias pasar tanto tiempo lejos y separados. Harry se mostró muy humano y entendió lo duro que debía ser, porque él no quería perderse nada de su pequeño, con lo rápido que pasa el tiempo… Image zoom Toby Melville - Pool/Getty Images Amy Thompson, la esposa de otro militar, le contó a la Army & You cómo ella y Meghan Markle conversaron como dos mujeres cualquiera acerca de sus bebés, ya que su hija nació casi a la vez que Archie: “Hablamos como las típicas mamás hablan de sus hijos, de cuando los nenes empiezan a gatear, a comer cosas sólidas… ¡Como lo harían dos amigas”! Image zoom Getty Images De momento, ya un poco más calmadas las aguas después de la reciente polémica de su documental en África, Meghan y Harry continúan asistiendo a los numerosos compromisos de su agenda antes de emprender sus vacaciones en California, donde si no hay cambios, la pareja pasará la festividad de Thanksgiving con la mamá de Meghan. Advertisement EDIT POST

