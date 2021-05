Aprende a hacer un arreglo del Día de la Madre ¡con globos! Las hermanas Génesis Nieves e Iravid Nieves, de Decoraciones Globos en Miami, te enseñan a hacer este novedoso arreglo que no necesita gas helio ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Día de la Madre no significa que debes gastar una fortuna para hacer sentir orgullosa, feliz y especial a tu mamá. A veces, un gesto o un regalo hecho en casa valen más que mil palabras. Y eso lo saben las hermanas Génesis, de 30 años, e Iravid Nieves, de 24, fundadoras de Decoraciones Globos en Caracas, Venezuela y en Miami. Las hermanas han trabajado a brazo partido desde que inauguraron su sucursal en Florida y además de trabajar haciendo espectaculares decorados para celebridades como Nicky Jam (¿recuerdan su fastuosa pedida de mano?), Ozuna, Gente de Zona y el cantante Chyno Miranda, también han compartido tutoriales para enseñarle a su nutrida fanaticada en redes cómo hacer adornos similares a los suyos en casa. "La globoflexia es un arte", explica a People en Español Génesis para hablar sobre el arte que las ha llevado a trascender internacionalmente. "Lo aprendimos a realizar en Caracas hace nueve años. Nosotras comenzamos hace nueve años en nuestro negocio en Caracas porque yo salí embarazada y me botaron de mi trabajo en un banco". "Mi hermana tenía 14 años, estudiaba, siempre se iba después del colegio hasta las 11 de la noche". prosigue. "Estamos trabajando desde my niñas. Nos apasionó muchísimo este arte". "[Los llamamos] balloon bouquets y nosotros desarrollamos un estilo que se hizo viral en redes sociales. Creamos una técnica de construir estas creaciones de globos sin gas helio", afirma Iravid. "Al no usar gas helio también estamos cuidando el ambiente. Nuestros globos son biodegradables, tenemos responsabilidad ambiental, lo cual nos parece súper importante". Iravid Nieves Credit: Cortesía Decoraciones Globos Las hermanas batieron el récord Guinness de la frase más larga hecha con globos biodegradables el pasado 25 de octubre. Utilizaron 7,236 globos para la creación: récord Guinness de la frase más larga con globos Credit: Creaciones Globos Las hermanas fundadoras de Creaciones globos Credit: Creaciones globos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El éxito de las hermanas no llegó sin tropiezos. "Perdimos 80,000 dólares", explican sobre su primera tienda en Florida. "Las personas no iban a la tienda. Todos los pedidos los hacían online; nos dimos cuenta de que el negocio está online, con buen servicio al cliente y el poder de las redes detrás". Pero se han levantado ¡y de qué manera! Mira arriba el tutorial que nos obsequiaron para el Día de la Madre!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Aprende a hacer un arreglo del Día de la Madre ¡con globos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.