Tras el díficil trance del coronavirus, ¡Odalys y Pato celebran el primer añito de su bebé! Recientemente prometidos, los papás de Rocco celebraron el cumpleaños de su pequeño con una fiesta adornada con motivos de la serie Paw Patrol. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido unas semanas muy difíciles para esta pareja de guapos. Recientemente, Odalys Ramírez y Pato Borghetti dieron positivo de coronavirus y tuvieron que vivir la cuarentena sin poder acercarse a sus bebés por muchos días. Después de la gran alegría de su recuperación total, volvieron a celebrar la emoción de poder abrazar a sus pequeños y hoy tienen un motivo más para sonreír puesto que el benjamín de la familia, el pequeño Rocco, celebra su primer cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así recordaba ayer la famosa conductora los especiales momentos que la pareja vivió justo un año antes de la llegada del bebé: “Estos somos nosotros , un día como hoy a la misma hora , exactamente hace un año. Unas horas después de que tomamos esta foto #RoccoDeMiVida ya se manifestaba para nacer. Qué lindo embarazo. Cómo disfruté mi panzota . Gracias mi bello Pato por ser el mejor compañero de parto”. Odalys compartió hoy esta divertida foto llena de comentarios acerca de cómo es la vida de Rocco tomada durante su fiesta de cumpleaños: “¡¡Feliz cumpleaños mi amor hermoso!! Te amo para siempre #RoccoDeMiVida” La fiesta estuvo adornada con motivos de Paw Patrol, los dibujos animados que triunfan entre los pequeños en los que una banda de perritos trabajan unidos en una banda de rescate, la serie canadiense que es seguramente la favorita de su pequeño. Para celebrar este día tan señalado, la feliz mamá compartió también un tierno video en su cuenta de instagram en el que se suceden una serie de fotos de la familia en la intimidad, incluyendo a Santino, el hijo que Patricio tuvo con Grettell Valdez con quien la pareja guarda una estupenda relación. Advertisement

Tras el díficil trance del coronavirus, ¡Odalys y Pato celebran el primer añito de su bebé!

