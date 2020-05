El espectacular baile de cuento de hadas con el que Toni Costa y Alaïa sorprendieron a Adamari López Vestidos de gala, padre e hija protagonizaron con motivo del Día de la Madre un número de baile muy especial que parece sacado de una película de Disney. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si algo caracteriza a Toni Costa, además de su buen corazón y su innegable talento para el baile, es que es una persona muy detallista, especialmente con su pareja, Adamari López. El bailarín español se las ingenia siempre para lograr sorprender a la conductora puertorriqueña en fechas muy especiales, como sucedió el pasado domingo con motivo del Día de la Madre. En complicidad con su primogénita Alaïa, el también coreógrafo preparó un emotivo vídeo con baile incluido que hizo llorar de emoción a la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo). El vídeo, de no más de cuatro minutos de duración, inicia con Toni mostrándole a Alaïa el álbum de fotos del embarazo de Adamari mientras la niña le hace comentarios y preguntas de lo más ocurrentes y termina con padre e hija vestidos de gala protagonizando un emotivo número de baile que parece sacado de un cuento de hadas a la vez que suena de fondo la canción que Carlos Simón compuso y cantó para su baby shower en 2015. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una de las cosas que más disfruto es preparar junto con Alaïa sorpresas para Adamari y no podía faltar la de este día tan especial. Su emoción al ver el vídeo esta mañana fue contagiosa. Ella ama ver a nuestra princesa bailar, así que este fue el resultado, espero que lo disfruten", escribió Toni junto al vídeo, que en pocas horas superó el millón de reproducciones. El emotivo momento entre padre e hija emocionó también a las redes sociales, donde muchas personas reconocieron que no pudieron contener las lágrimas al ver la grabación. "Se me salieron las lágrimas, qué hermoso detalle" o "me quedé sin palabras" fueron algunos de los más de 6 mil comentarios que recibió en poco tiempo la publicación.

