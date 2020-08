Toni Costa y Adamari López rompen a llorar ante el emotivo mensaje de su hija Alaïa al mundo El bailarín compartió un video de su pequeña donde de manera espontánea se dirige a la gente y transmite un mensaje motivador. “Nunca digas no, no puedo hacerlo, sí podemos, ¡todos podemos hacerlo!”. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo normal es que a cualquier padre se le caiga la baba por sus hijos y más si están en esa temprana edad donde empiezan a entender las cosas importantes de la vida. Alaïa ha dejado sin palabras a Adamari López y Toni Costa. Suele hacerlo a menudo con sus divertidas ocurrrencias, pero esta vez ha provocado las lágrimas de la famosa pareja por lo hermoso de su mensaje. Era el bailarín español quien a través de un video compartía la maravilla de consejo que su hija quiso transmitir con la gente mientras se preparaba para irse a la camita. "Cuando de repente antes de irse a dormir a nuestra hija Alaïa, le da por mandarnos un claro mensaje para todos y de paso hacernos llorar... ¿y a ti? Te amamos mami y yo", adelantó el papi enternecido. "En mi escuela aprendí que nunca diga no, no puedo hacerlo. Sí podemos, todos podemos hacerlo", expresó con esos ojitos tan bonitos y mirada inocente. Desde luego que nos convenció y nos llegó al alma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar sus papis se derritieron y con ellos los miles de seguidores que tienen en las redes y que se emocionaron con ellos por tan hermoso y certero pensamiento. Alaïa ya está de regreso a la escuela donde sigue aprendiendo valores y principios tan necesarios como el esfuerzo, la disciplina y el respeto, pero es en casa y junto a sus padres que aprende el más importante de todos, el amor. Gracias pequeña por tu mensaje. ¡Lo pondremos en práctica sin duda!

