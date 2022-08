Así fue el emotivo reencuentro entre Toni Costa y su hija con Adamari como testigo: "La felicidad de mi hija es la mía" Tras más de 3 meses encerrado en La casa de los famosos (Telemundo), el bailarín español se pudo reencontrar por fin en Miami con su hija Alaïa. Mira el emotivo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de tres meses alejados de sus hogares, los finalistas de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) han comenzado a retomar poco a poco la vida que tenían antes de encerrarse en la casa más famosa de la televisión hispana. Este es el caso de Toni Costa, quien tras concluir su participación en el exitoso reality show de la cadena Telemundo no tardó en tomar un avión de regreso a Miami para poder reencontrarse con su hija Alaïa, de 7 años, a quien no veía en persona desde principios de mayo. El bailarín español, quien deseaba que terminara ya el show para poder salir corriendo a abrazar a su pequeña, no dudó en hacer cómplices a sus seguidores de este emotivo momento a través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 2 millones de personas. "Anoche cuando llegué a Miami corrí a tus brazos, te extrañé tanto pero tanto. Ya estamos juntos compartiendo momentos inolvidables como siempre", escribió Toni junto a la grabación. Toni Costa Toni Costa y su hija se reencuentran en Miami | Credit: Facebook Adamari López "Eres mi vida, mi todo, mi motor. Te amo mi princesa", aseveró el también instructor de Zumba. La encargada de grabar el emotivo reencuentro entre padre e hija fue Adamari López, quien no pudo ocultar su emoción al ver a su princesa reunida por fin nuevamente con su papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de varios meses llegó el momento que más estaba esperando mi princesa: volver a ver a su papá. Qué alegría ver a Alaïa feliz y emocionada", expresó la conductora puertorriqueña, quien justo antes de que terminara el reality show tuvo un detalle muy bonito con su ex. "Alaïa ya está contenta porque papi está aquí y mami está feliz porque la felicidad de mi hija es la mía", expresó la copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo).

