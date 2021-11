¡Toni Costa presume orgulloso nueva habilidad que está aprendiendo Alaïa! ¡No será por falta de formación! La hija del bailarín español y Adamari López destaca en la hípica, las artes marciales, el golf.... ¡Y ahora esto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa aparece más feliz en sus redes cuando comparte historias junto a Alaïa, mostrando esa bella relación entre padre e hija que continúa intacta pese a la separación del bailarín español de la querida conductora Adamari López. Hoy quiso presumir una nueva habilidad que está desarrollando la inteligente niña, quien ya brilla en el golf, en la hípica, en las artes marciales, y muchas cosas más: ¡Alaïa también habla ahora la lengua de los signos! Rumbo a la escuela, Costa presumió una vez más a su hija desde el auto: "Les quiero enseñar cómo Alaïa habla el idioma de señas, de señales, ¿cómo es Alaïa?" Con carita de sueño, aunque siempre risueña junto a su papá, la pequeña estiró su brazo y comenzó su frase: "Hola, mi nombre es Alaïa", explicó mediante signos con tan solo sus manos. Toni Costa Alaïa lengua signos Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Tú sabes un montón, no? ¡Qué maravilla!", exclamaba Toni halagando a su princesita. Después le pidió que expresara el nombre su papá, algo a lo que ella le contestó: "No sé todavía, estoy aprendiendo". La creatividad del exitoso maestro de zumba le animó a que lo inventaran juntos, ya que la niña sabe el abecedario dactilológico, y primero una te, luego una o, para terminar con la ene y la i, la niña ya había logrado su objetivo sin darse cuenta. Toni Costa Alaïa lengua signos Credit: IG Toni Costa Alaïa es sin duda el centro de atención de sus papás, quienes por su bien están llevando sus diferencias de la forma más civilizada posible. Recientemente, Adamara y Toni volvieron a reunirse el día de Halloween para disfrutar el treat or trick por las calles de Florida junto a su hija emocionada recolectando dulces puerta a puerta junto a sus amiguitos. Adamari Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Alaïa La pequeña Alaïa heredó la belleza y el talento de sus papás: junto con su intensa formación académica, seguro llegará muy lejos. ¡Bravo!

