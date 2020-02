Toni Costa presume de su preciosa hija en su foto más tierna. ¡Lo grande que está Alaïa! El bailarín español ha explotado de amor con su pequeña en una imagen que ha derretido la redes. Padre e hija derrochan belleza y complicidad. ¡Qué ternura! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es su debilidad y con toda la razón. A Toni Costa se le cae la baba cada vez que habla o está con su hija, Alaïa, y a nosotros nos pasa lo mismo cada vez que les vemos juntos. El bailarín español ha compartido una preciosa imagen junto a su princesa en Instagram que ha dejado a dicha red y sus seguidores derretidos de tanto amor. Una fotografía de padre e hija que demuestra, además de un gran parecido físico, la bonita unión y complicidad que tienen. ¡La chiquitina se nos hace grande! Está preciosa y ha dado un estirón que demuestra que el tiempo vuela. “Te amo princesita”, le escribió orgulloso su papá en esta retrato de Había una vez una foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia es siempre lo primero para Toni. El coreógrafo y profesor de baile mostró otro entrañable momento de su miércoles junto a su bella prometida Adamari López, su niña y unos amigos acudiendo a misa en este día tan especial. “Miércoles de ceniza en familia saliendo de misa, que Dios los bendiga a todos mis queridos amigos”, escribió feliz. Este año, si el trabajo y los innumerables proyectos se lo permiten, seremos testigos de la boda de Toni y Adamari. Ellos ya están casados después de tantos años juntos pero tienen ganas de hacerlo oficial con una fiesta a lo grande con toda la gente que les quiere. Mientras, ellos siguen disfrutando del precioso equipo que han formado. Advertisement

