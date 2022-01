¡Toni Costa enfrenta fuerte polémica por besar a su hija Alaïa en la boca! Una costumbre que no todo el mundo aprueba y así se lo hicieron saber en el feed del bailarín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos días en los que Adamari López estuvo en el hospital a causa de la COVID-19, ya de vuelta en casa y todavía positiva según anunció hoy en su cuenta de Facebook, Toni Costa no se ha separado de Alaïa, quien acaba de celebrar un hito al conseguir a su corta edad su primer millón de followers. Todo iba bien hasta que su papá publicó hace unas horas una imagen en la que ambos aparecían besándose en la boca, algo que no todos los internautas apreciaron y así se lo dejaron saber en el muro de su cuenta de Instagram. "Muy linda la foto y la relación de papá e hija", comentó respetuosamente una fan de la familia Costa, "pero nunca me ha gustado eso de estar besando a los hijos en la boca. Respeto a cada papá y a cada mamá, pero en lo personal es una práctica que en mi casa no se hace porque no me gusta… Lindo martes", expresó la usuaria. Otra seguidora del bailarín fue un poco más lejos y le sugirió que hablara con un psicólogo: "Muy hermoso, pero Toni: oriéntate con un psicólogo que aconsejó que los hijos no se besan en la boca y explicó los porqués. Es tu hija, pero un experto te puede explicar el porqué", repitió. Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa Toni Costa Feed Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi princesa, papi te ama tanto", escribió Toni Costa sobre la foto de la polémica para anunciar un nuevo reel de baile juntos, tras el éxito del de la celebración que realizaron ayer por el millón de followers. "Si a Vds no les gusta besar a sus hijos en la boca, ignoren la imagen y listo", aconsejó otra fan del bailarín español a quienes criticaban a Toni por el beso. "Con nada se le tiene contenta a la gente, dejen a los demás criar a sus hijos como más les parezca y encárguense de los suyos. Toni, no hagas caso a malos comentarios", le aconsejó al ex de Adamari López. "La gente nunca es feliz con nada. Bendición", finalizó. Toni Costa Feed Credit: IG Toni Costa Muchos usuarios opinaban a favor y en contra de esta costumbre, algo que ya ha ocurrido con otros personajes, incluso compararon al papá de Alaïa con Vicente Fernández, quien siempre lo hizo con sus hijos.

