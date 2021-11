Toni Costa: "Espero que mi hija nunca vea este video" El padre de Alaïa tiene claro de lo que sería capaz su hija si cierto video cae en sus manos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y Adamari López continúan sus vidas por separado y la posibilidad de reconciliación al día de hoy se ve más lejana que nunca. Entre la reaparición en las redes de Evelyn Beltrán y sus comentarios románticos, y tras las lágrimas de Adamari ayer al recordar el fin de su relación en Así se baila, la esperanza de que la pareja vuelva a estar junta alguna vez mengua como la luna. Mientras, Alaïa continúa alegrando la vida de sus papás por separado. Así la hemos visto, acompañando a su mamá a los tratamientos de belleza, mientras que Toni disfruta presumiendo sus nuevas habilidades o mostrando lo fantástica que es su hija ya sea jugando al golf, practicando la equitación o dominando las artes marciales. Alaïa Toni Costa, Alaïa y Adamari López | Credit: Mezcalent (x3) Hoy, sabiendo lo activa que es la pequeña, Toni subió preocupado un video de una niña dando vueltas en el aire y haciendo peligrosas acrobacias de la mano de un adulto que bien podría ser el papá de la atleta. Toni Costa Credit: IG Toni Costa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero que mi hija nunca vea este video", escribió sobre el clip que compartió en sus historias. "Porque si no, ya me veo…", reflexionó imaginándose lanzando al aire en plan salvaje a su hijita, algo que provocó las risas de sus fans. Y es que Alaïa ha heredado muchos talentos de sus papás. Tanto Adamari como Toni, son personas muy trabajadoras que triunfan en varios campos del entretenimiento. Y su hija es una muñequita que la audiencia de Estados Unidos ha visto crecer día a día a través de las redes de sus famosos papás y que ya cuenta ella solita con casi un millón de seguidores, solo en su cuenta de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa: "Espero que mi hija nunca vea este video"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.