WOW ¡Mira qué mágico momento vivió Toni Costa junto a la pequeña Alaïa! Mientras que Adamari López felicitaba a su excuñada, el bailarín español vivió un increíble instante junto a su hija junto al mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa no llegó a entenderse con Adamari López para lograr salvar su relación tras una década juntos, pero si las cosas con su pareja no llegaron a buen puerto, con su pequeña Alaïa siempre parece que todo funciona a las mil maravillas. Hoy, por ejemplo, padre e hija disfrutaron de un fantástico día de playa que no pudo tener un final más mágico. Durante el mismo fin de semana en el que el bailarín español compartió el detalle que su ex tuvo con su hermana Lorena, al felicitar Adamari el cumpleaños de quien fuera su cuñada desde sus redes, Toni y Alaïa lo pasaron en grande jugando junto al mar en un día nublado. "¿Está fría?", preguntaba Toni a Alaïa mientras su hijita sumergía divertida sus piececitos en las olas con un lindo vestidito azul de estrellas blancas. Ante la insistencia de su hija, a Toni no le quedó otra que meterse al agua pese a que no hacía el mejor clima y después del baño, aparecieron divertidos compartiendo un dulce mientras Alaïa se protegía con un paraguas. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de escarbar agujeros en la arena, la pequeña Alaïa se quedó perpleja mirando con su coqueto bikini amarillo un espectacular y bellísimo arcoíris que inundó el cielo. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Arco Iris Toni Costa Credit: IG Toni Costa En su último post, Toni compartía un recuerdo del pasado junto a su hijita cuando era un bebé, en 2015: "¿Me van a decir que esto no es lo más rico del mundo? 😍 La vida te cambia por completo cuando eres papá, creces, evolucionas y salen a relucir facetas de uno mismo que desconocías pero que siempre han estado ahí porque ha sido lo que tú has vivido en tu infancia, gracias a mis padres por hacerme el padre que soy hoy, sigo aprendiendo para ser para mi hija la mejor versión de mi mismo, te amo tanto, Alaïa". Adamari y Toni siempre han declarado desde el comienzo de su separación que lo primero para ambos en su vida es el bienestar de la pequeña. ¡Bravo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image WOW ¡Mira qué mágico momento vivió Toni Costa junto a la pequeña Alaïa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.