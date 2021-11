¡Toni Costa le dice a su hija que es "la bailarina del momento" y no imaginas la reacción de Alaïa! Padre e hija conversaron antes de llegar a la escuela, la mañana siguiente tras el sonado baile junto a sus papás en Así se baila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Toni Costa compartía un video en el que un padre con su hijita realizaban atrevidas acrobacias y el bailarín español afirmaba que ojala la intrépida Alaïa no viera ese video por obvios motivos. Pero al final, fue el ex de Adamari López quien acabó realizando una coreografía de lo más pintoresca, en la que la conductora de Así se baila y su hija terminaron volando en círculo en el aire, en el baile televisado que acaparó ayer todas las miradas. Tras los rumores de que Adamari estaría saliendo con un hombre de pelo blanco con quien fue vista recientemente, la conductora no dudó hoy en anunciar el nombre del amor de su vida, mientras que el padre de Alaïa cumplió con su cometido de dejar temprano a su hija en la escuela, cansado del estrés de los días anteriores y seguramente sin dormir mucho tras las emociones vividas el domingo. El éxito alcanzado tenía muy emocionado a Costa, y con razón, pero fue algo que a su hijita pareció importarle más bien poco, con la cabeza en su sitio y pendiente de su llegada a la escuela. "Hoy tengo el privilegio de llevar a una estrella de televisión, soy su chofer, y todo el mundo está hablando de ella, es la bailarina del momento y la tengo aquí: ¡Alaïa Costa López! ¿Cómo te sientes?", le preguntó divertido su papá, mientras tomaba la imagen de su hija que le observaba con aspecto serio tras la mascarilla y los brazos cruzados. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alaïa Credit: IG Toni Costa "¡Grandes declaraciones!", continuó su papá cuando vio que su hija guardaba silencio sin inmutarse y no estaba por la labor de seguir la conversación. "¿Sabes que todo el mundo está súper emocionado con tu baile, con lo que tú hiciste?", insistió su papá. "¿Sabes que ya llegamos a la escuela?", le rebatió su hija con esa madurez de la que la señorita Alaïa siempre hace alarde. "¿Tienes algo que decirnos?, ¿cómo te sentiste en esa vuelta?", volvió a insistir su papá, a lo que la niña contestó sin mucha emoción: "¡bien!", antes de apearse del auto. Toda una lección de humildad de esta preciosa niña, a la que las cámaras han visto crecer a diario en redes desde que nació.

