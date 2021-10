¡Toni Costa demuestra en singular video que Alaïa es idéntica a su papá! El ex de Adamari López regresó a Estados Unidos ansioso por reencontrarse con su hijita y compartió un clip que dejó a las redes sin habla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa regresó a Miami después de pasar unos días en España visitando a su familia y cuidando de sus negocios al otro lado del océano, rumbo a los brazos de su pequeña Alaïa, el ojito derecho de su papá. Mientras Adamari López causaba sensación con su nuevo look del pasado domingo enfundada en un vestidito blanco que causó sensación, su ex tomó un avión en dirección a Miami desde el que ya soñaba reunirse con su hija. Así confirmaba a sus seguidores el famoso profesor de zumba que había aterrizado en el estado de la Florida: "De vuelta a casa junto a mi princesa, que la extraño tanto", escribió en sus historias. Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero lo que dejó en shock a sus seguidores fue el video que el bailarín español compartió en su cuenta de Instagram, en el que demostraba de una forma contundente que él y su hija se parecen de manera extraordinaria. "¡Hola familia!", ¿nos parecemos? Opinen. Te amo, mi princesa Alaïa", escribió bajo el clip en el que la cara de su hija y la de él mismo se fundían una sobre otra dejando claro que se parecen mucho más de lo que pueda imaginarse a simple vista. Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa "Wow, muchísimo. Ya lo había notado pero así fue increíble", comentó Maritza Bustamante al observar el parecido asombroso entre los dos; "una mezcla de papá y mamá espectacular. La cara de papá con los ojos de mamá, guapísimos todos", dijo una de las seguidoras de Toni Costa, resaltando que si bien su hijita se parece mucho a él, heredó el colorido de la querida conductora Adamari López.

