¡Toni Costa acudió en solitario junto a Alaïa para acompañarle en su último día de clases! Desde su separación de Adamari López, el bailarín español continua sin despegarse de su hija tras su regreso a Miami esta semana. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con su entrañable lazo padre-hija, Toni Costa y Alaïa han hecho en todo momento las delicias de los fans de Adamari López. El bailarín y su pequeña han disfrutado siempre al máximo sus ratos juntos y ahora, tras la separación de sus papás, la cual se hizo pública de forma oficial la semana pasada, Alaïa no quiere estar lejos de su papi. La niña regresó de un viaje al Parque Natural de Zion, a donde fue de boda con su famosa mamá este pasado Memorial Day Weekend, donde lució hermosa como flower girl y la pasó en grande haciendo hiking y conociendo nuevos amiguitos. Después de no ver por unos días a su papá, los ojos de Alaïa eran todo dulzura ayer, cuando este le cargaba entre sus brazos para acudir a su clase de karate. Toni Costa Alaïa Credit: Ig Toni Costa Alaïa Costa Karate Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy fue también su inseparable papá el que la llevó a comer y presumió en sus historias: "Aquí estoy comiendo con una chica muy especial, se la tengo que presentar…", dijo mostrando a Alaïa. Además, convivieron juntos el resto del día, ya que fue él el encargado de acompañar a su hijita en su último día de clase. El bailarín español compartió un video en su cuenta de Facebook donde fue recorriendo paso por paso junto a la pequeña su día especial, en el que recibieron regalos e incluso un helado, mientras disfrutaban de algunas de las instalaciones de la escuela. Alaia Toni Costa Credit: IG Toni Costa No se sabe qué pasará: solo el tiempo dirá si la familia permanecerá unida o no. De momento, Toni Costa mantiene en su perfil la foto familiar, mientras que Adamari luce sola en el suyo.

