Toni Costa toma sus maletas y se va con Alaïa, ¿qué pasará con Adamari? Tras dar a conocer su separación de Adamari López, Toni Costa se toma un descanso junto a su hija, Alaïa, ¿a dónde irán?, ¿Adamari los alcanzará? ¡Los detalles aquí! Por Carole Joseph Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toni Costa y Alaia Credit: Cortesía de Toni Costa Tras dar a conocer que se separaba de Adamari López, Toni Costa decidió tomarse unas vacaciones con el amor de su vida. "Es la primera que Alaïa y yo vamos a viajar tanto tiempo solos, creo que es necesario como padre e hija compartir experiencias", cuenta a People en Español el bailarín, que el día de hoy tomará un avión con su primogénita con destino a su natal Valencia, España. "Alaïa está muy contenta por este viaje, lleva haciendo la maleta desde hace una semana. Está contenta con su ropa, se lleva un montón de caramelos y chocolates para el viaje y la vamos a pasar muy bien". Más aún porque a pesar de que ya no son pareja, la copresentadora de Hoy día (Telemundo), también viajará a la Madre Patria. "Adamari se va a unir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos", confiesa excitado Costa, quien no descarta una futura reconciliación con López. "[Mi familia] adora a Alaïa y a Adamari. Ellos son muy familiares como yo. Ellos van a venir con toda la familia para agosto". A lo que agrega: "Tenemos varias actividades para hacer con mi familia y estaremos Alaïa y yo solos también por donde yo me he criado, estoy muy contento". Por sus vacaciones y también por su fanaticada, que lo ha apoyado incondicionalmente. "[Con la separación de Adamari], yo pensaba, 'uy, ¿cómo va a reaccionar la gente?'. Pero no tengo ninguna queja. Ellos respetan la situación personal que uno tenga", asegura. "Están saliendo muchas clases de zumba y es muy buena señal, eso dice que el trabajo mío gusta". Es por ellos es que Costa está sobrellevando bien la soltería. "Mi corazón está tranquilo. Gracias a Dios tengo el trabajo de mis clases y ese cariño de la gente ha sido gran motor y el especial motor ha sido mi hija, es la que me impulsa para salir adelante", finaliza.

