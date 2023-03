¡La declaración de amor de Toni Costa y Adamari López a Alaïa por su cumpleaños! La pequeña cumple 8 años y sus papis le escribieron estas tiernas dedicatorias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana es uno de fiesta y celebración para Adamari López y Toni Costa. Su pequeña Alaïa cumple 8 añitos y sus papis han comenzado el día con unas dedicatorias de amor para la reina de sus corazones. Cada uno desde su perfil de Instagram, expresaba a su pequeña lo que significa para ellos y el orgullo que sienten por ser tan especial. Además, acompañaron estas bonitas palabras con unas fotografías con su ya no tan chiquitina, recordando momentos únicos de todos estos años. Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López Antes de la gran fiesta que le tienen preparada junto a sus familiares y amiguitos más cercanos, el bailarín y la conductora se deshicieron en halagos para la personita que más quieren. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Princesa de Mami! Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones", arrancó Adamari en un mensaje de puro amor. Por su parte, Toni fue más escueto, pero lo que publicó está cargado de sentimiento hacia la mayor cómplice y gran amor de su vida. "¡Feliz 8º cumpleaños, princesa de PAPI! Te amo con todo mi ser, eres mi todo y siempre estaré ahí para celebrarte la vida", le compartió. Este sábado, 4 de marzo, es un día muy significativo para todos, lleno de sorpresas para Alaïa. Le esperan regalos, una fiesta temática, una tarta de ensueño, juegos y, sobre todo, el abrazo, los besos y las muestras de amor de sus papis, siempre unidos por su princesa. ¡Felicidades en tu día!

