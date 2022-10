¿Qué tengo que hacer para quedarme embarazada de una niña? ¿Y de un niño? Si sueñas con quedar embarazada y hasta ahora no descartas la posibilidad de elegir el sexo de tu bebé, tienes que saber que existen formas que podrían ayudarte a lograrlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta posibilidad es un privilegio de la ciencia, pues ponte a pensar nada más en aquella época en la que tu madre o abuela quedaron embarazadas, pero no era hasta el momento del parto que se enteraban de si era niña o niño. Posteriormente vinieron los ultrasonidos y hasta en 3D para apreciar más detalladamente el crecimiento de un bebé durante los 9 meses de gestación. ¿Cómo puedo embarazarme de una niña? El método Shettles, desarrollado por el tocoginecólogo estadounidense Landrum Shettles, ofrece un porcentaje de acierto del 75%. ¡Bastante confiable! Para llegar a esa conclusión, el norteamericano encontró que la diferencia entre los espermatozoides con carga genética X; es decir, que fecundan el óvulo, darán un embrión femenino, mientras que los que portan carga genética Y, un embrión masculino. Además, descubrió que los primeros son más largos, fuertes, duraderos y lentos. Por su parte, los segundos son cortos, débiles, efímeros y veloces. Ahora bien, para tener una niña el médico te recomienda programar tus relaciones sexuales de 5 a 3 días antes de que estés ovulando y después abstenerte hasta que haya pasado la ovulación, ya que los espermatozoides masculinos son más rápidos y alguno podría fecundar antes que el femenino. Mujer embarazada sentada en la cama Mujer embarazada sentada en la cama | Credit: Getty Images Ten en cuenta que el sexo lo define tu chico, por lo que para tener una niña es vital que te conozcas lo suficiente para no fallar en los días exactos que se produce la ovulación. Una forma de hacerlo es que te tomes la temperatura corporal todos los días. Para hacerlo, los especialistas del portal Salud CCM indican que debes tomarte la temperatura antes de levantarte de la cama. La normal se sitúa entre 97ºF (36,5º C) y 98ºF (36,7 ºC) antes de ovular. En el momento de la ovulación, sube un grado F (0,5º C). Este aumento de temperatura se mantiene hasta que comienza la menstruación. En el caso de que algún espermatozoide fecunde, este aumento de temperatura basal persiste. Incluso algunas chicas sienten escalofríos cuando esta temperatura aumenta. Otras de las formas de tener una niña es cuidar la penetración. La misma no debe ser muy profunda para que la fecundación sea lenta. O también, tu novio o esposo no debe preocuparse por usar ropa ajustada o permanecer por muchas horas sentado, pues esos hábitos que parecen tan insignificantes podrían darles ventaja a los espermatozoides X (femeninos), pues los Y (masculinos) son más sensibles al calor. ¿Y para tener un varón? Este mismo método te aconseja mantener relaciones sexuales el mismo día de la ovulación. Para saber qué día sucede, tienes que saber que esta se da generalmente a los 14 días luego del primer día de la menstruación en mujeres con un ciclo menstrual regular de 28 a 30 días. Sin embargo, si es irregular y la regla te visita de 21 a 35 días, debes restar 14 días a la próxima posible fecha de la otra menstruación.

