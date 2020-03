Thelma Madrigal ¡será mamá por segunda vez! La actriz anunció a través de sus redes que se encuentra en la dulce espera y reveló el sexo del bebé que viene en camino. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El regreso a la actuación de Thelma Madrigal tendrá que seguir esperando. La actriz mexicana, que lleva desde el 2016 alejada de los melodramas, anunció recientemente a través de sus redes sociales que se encuentra nuevamente en la dulce espera. “Estamos felices. Nuestra familia crece”, compartió emocionada Thelma días atrás por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 250 mil seguidores. La actriz, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado, Por siempre mi amor y La mujer del vendaval, entre otras, reveló, además, el sexo del bebé que viene en camino. “Es una niña”, escribió en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thelma debutó como mamá en 2017 y desde entonces vive dedicada en cuerpo y alma a a su primogénito Bernardo, quien está próximo a cumplir tres añitos de vida. La actriz reside actualmente en Colombia con su esposo JuanRodrigo, con quien comparte formalmente su vida desde que hace seis años ambos contrajeran nupcias. “Bienvenida mi princesa hermosa. Bernardo y yo estamos ansiosos de que salga”, compartió la pareja de Thelma a través de sus redes ante la feliz noticia de que la familia crece. Los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar. Fueron varios los famosos que reaccionaron a la noticia, entre ellos las actrices mexicanas Fátima Torre, Florencia de Saracho y Carmen Aub, quien trabajó con Thelma hace varios años en la telenovela de Televisa Esperanza del corazón (2011) cuando recién ambas iniciaban sus carreras. ¡Muchas felicidades Thelma! Advertisement

