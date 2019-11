Mamás famosas que se han convertido en exitosas mujeres de negocios By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Denise Truscello/Getty Images for LARAS Tres de estas celebridades tienen exitosas líneas de ropa de mezclilla, dos son hermanas con prósperos negocios de belleza y otra tiene una empresa que ayuda a las madres a tener un hogar más seguro y limpio. Empezar galería Thalía Image zoom Denise Truscello/Getty Images for LARAS La mexicana, madre de dos, no solo tiene una línea de ropa con Macy's, sino que también tiene productos para el cabello. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español La también mamá de dos hijos es una exitosa presentadora de televisión, pero también tiene su propia boutique de ropa en la Florida, llamada Beashion Boutique. 2 de 11 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom John Parra/Getty Images for iHeartRadio La madre de Emme y Max tiene una carrera exitosa, pero también ha tenido una exitosa línea de ropa, perfumes, ropa deportiva y gafas de sol. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Giselle Blondet Image zoom IG/Giselle Blondet La mamá puertorriqueña tiene su propia tienda de ropa y vende los diseños a través de su sitio web giselleblondet.com. 4 de 11 Applications Ver Todo Maripily Rivera Image zoom Maripily Rivera Instagram Esta es otra exitosa madre puertorriqueña que posee una línea de jeans que esculpen el trasero. 5 de 11 Applications Ver Todo Sofía Vergara Image zoom Tommaso Boddi/Getty Images La colombiana, que tiene un solo hijo, cuenta con una línea de lencería y ropa de mezclilla. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La madre de Stormi se ha convertido en una magnate de la industria de la belleza. 7 de 11 Applications Ver Todo Kim Kardashian West Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La mamá de cuatro tiene tanto éxito como su hermana en la industria de la belleza y también tiene su propia línea de fajas. 8 de 11 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La madre de True tiene una exitosa línea de ropa de mezclilla llamada Good American. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jessica Alba Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La mamá de tres hijos tiene una compañía llamada Honest dedicada a ayudar a las madres a tener un hogar más seguro, más fácil y más limpio para sus hijos. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

