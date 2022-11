¡Exclusiva! Tanya Charry revela el sexo de su bebé ¡Es niñ....! La reportera de El gordo y la flaca (Univision) Tanya Charry revela el sexo de su bebé y habla en exclusiva con People en español. ¿Tendrá un niño o una niña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Charry reveló en exclusiva con People en español que espera su primer bebé junto a su esposo Sebastián Jiménez. Hoy la reportera de El gordo y la flaca (Univision) reveló el sexo de su retoño en el programa, y comparte en exclusiva con People en español su reacción ante esta feliz noticia. "Es una bendición increíble", dice Charry de convertirse en madre de un varón via fertilización in vitro. "Nosotros pudimos haber escogido el sexo pero le dijimos al doctor: 'escójalo usted'", cuenta la reconocida periodista colombiana de 47 años. "De hecho el médico hace como una selección y los va nombrando calidad A, AA… B, y así sucesivamente de acuerdo a la calidad del embrión, que no tenga complicaciones. Porque a cada embrión le hacen estudios profundos para saber las condiciones del mismo". Charry admite que la ilusionaba la idea de tener tanto un niño como una niña, por diferentes razones. "Yo pensaba, bueno que sea una niña para que Zoe tenga su hermana porque por ejemplo mi hermana y yo somos súper unidas y sé que una hermana es una bendición, pero también pensaba en la diferencia de edad que se llevarían: 12 años, van a estar en mundos diferentes", dice sobre su príncipe por nacer y su querida hijastra Zoe. Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography Tener un varón los ha llenado de ilusión a ella y su esposo. "Pensaba si es niño es perfecto porque tendríamos la parejita como dicen, y Sebas va a tener a quien vestir con la camiseta del Manchester United, y va a tener con quien jugar y ver fútbol todos los fines de semana", cuenta Charry. Tanya Charry Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography ¿Cómo se llamará su hijo? Como su esposo Sebastián, nacido en Inglaterra de raíces colombianas, es fanático del Manchester United, donde juega Cristiano Ronaldo, quieren ponerle Cristiano al bebé. "Al principio Zoé y yo no queríamos, pero después yo empecé a analizar el nombre y viene de Cristo.. y tenemos tanto que agradecer a Dios y Cristo que dije: me parece súper", revela Charry. "Pero el problema ahora es que como Cristiano se quiere ir del Manchester, ahora Sebas ya no quiere ponerle ese nombre. ¡Después que me había convencido! A mi me gustaría mucho ponerle Sebastián. Me encanta ese nombre". Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography ¿Se llamará como el famoso futbolista? "Si Cristiano Ronaldo juega bien, yo creo que Sebas vuelve a querer ponerle Cristiano pero de igual manera yo quiero que lleve Sebastian también", añade risueña. Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography Con su médico, Steve Rad, tiene una conexión especial. "Es un médico reconocido aquí en Los Angeles. Lo escogimos porque fue él que me recomendó el doctor que me hizo el IVF. Cuando llegué a su consultorio en Beverly Hills la primera vez me sentía un poco nerviosa, pero era un consultorio muy acogedor. Encontré que es el doctor que ha traído al mundo a los bebés de Kylie Jenner, Jessica Biel, la esposa de Justin Timberlake, [los hijos de] Nick Cannon y muchos otros. Me ha dado una confianza increíble y sobretodo es de los médicos que se convierte en tu amigo. Yo lo puedo llamar a cualquier hora y siempre responde". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography La presentadora agradece que ha tenido un embarazo saludable, y revela que espera dar a luz via parto natural en marzo. ¡Felicidades!

