Tanya Charry presenta a su bebé: mira la primera imagen de Bruno Sebastián La reportera de El gordo y la flaca (Univision) Tanya Charry compartió la primera imagen de su bebé. Conoce a su hijo Bruno Sebastián. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Charry compartió la primera imagen de su bebé Bruno Sebastián. La reportera de El gordo y la flaca (Univision) presentó a su bebé en el programa y compartió un video en Instagram del recién nacido. "Estamos tan contentos, es un sueño que sigue llevado de la mano de Dios", dijo la periodista colombiana a People en Español tras convertirse en mamá. "Siempre me lo decían y ahora lo entiendo.. no hay palabras para explicar todo el amor que siento por Bruno Sebastián. ¡Gracias Dios por este regalo! Confiar y saber que Dios siempre cumple aceptando sus designios", escribió ella en sus redes sociales al presentar a su príncipe. "Nuestra familia sigue creciendo". Charry, de 48 años, reveló en exclusiva la feliz noticia de su embarazo con People en Español y habló de su proceso de fertilización in vitro. "Estoy feliz, emocionada. Sentir el cariño de la gente con este embarazo es súper lindo", nos dijo en su babyshower en Miami. "Hay gente que me escribe tantas cosas lindas. En la calle mujeres me dicen: 'Me identifico contigo. Yo también quedé embarazada con in vitro'. Es súper bonito". Tanya Charry Credit: Foto por Jesús Cordero/@jesuscorderophoto; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Claudia Zuleta/@claudiafashions; Vestido: @shop_splash SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigas y colegas de la mamá primeriza la llenaron de mensajes amorosos en Instagram. "¡Tu bebé! ¡El milagro de tu vida! Tu everything de ahora en adelante. Felicidades amiga bella, si alguien se lo merece eres tú", comentó Lili Estefan. "¡Felicidades! Dios los bendiga. Con muchas ganas de conocerlo", escribió Maity Interiano. "¡Dios te bendiga Bruno hermoso! ¡Bienvenido!", escribió Francisca.

