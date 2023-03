¡Nació el bebé de Tanya Charry! ¡Terminó la dulce espera! ¡Tanya Charry ya es mamá! La reportera de El gordo y la flaca (Univision) dio a luz a su bebé. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Charry ya se convirtió en mamá. El gordo y la flaca (Univision) reveló que la reportera colombiana ya dio a luz a su bebé. "¡Felicidades! Ya nació el bebé de Tanya Charry!", dice un mensaje en la cuenta de Instagram del programa. La periodista de 48 años reveló en exclusiva a People en Español que estaba esperando su primer hijo y nos habló de su anhelado sueño de ser mamá. En noviembre del 2022, Charry reveló que ella y su esposo esperaban un varón. "Este embarazo va de la mano de Dios", dijo Charry a People en Español, hablando de su proceso de fertilización in vitro. "Siempre había querido ser mamá", confesó la comunicadora. "Le rogaba a Dios por este bebé". Hace unos días, Charry compartió una foto mostrando su avanzado embarazo y pidiendo a su hijo que ya llegara al mundo. "Apúrate baby Jiménez q te estamos esperando… ¡39 semanas y 7 libras! Es del tamaño de una patilla (watermelon) mediana. Ya entiendo cuando una amiga le envolvió al esposo una patilla en el estomago para q supiera lo q se siente. ¿Será que se lo hago a @sebjimenezz?, #babyencamino", escribió en Instagram, bromeando sobre su esposo Sebastián Jiménez. Tanya Charry Tanya Charry | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images "Aquí estamos todos esperándolo", comentó Lili Estefan, su amiga y colega en El gordo y la flaca (Univision), quien fue una de las invitadas a su baby shower en Miami. "¡Preciosa! Ya viene y serás la mamá más FELIZ", comentó su amiga, la presentadora Chiquibaby. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas, la radiante mamá nos confesó que aún no habían decidido cómo llamar a su primogénito. "¡Aún no tenemos nombre!", nos dijo Charry. "Ya no va Cristiano porque como saben era en honor de Cristiano Ronaldo y como se fue del Manchester United y se ha portado mal, y mi esposo es súper fanático del Manchester pues ya no será Cristiano. No sabes las ganas que tengo de conocer al bebé. Sentirlo, olerlo, ver a quién se parece. Es una ansiedad tan bonita". ¡Felicidades querida Tanya! ¡Ya terminó la espera!

