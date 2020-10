Close

Tanya Charry cumple el sueño de ser 'mamá' de una preciosa niña La periodista comparte la hermosa relación que tiene con Zoe, la hija de su prometido, quien se ha convertido en su mejor compañera de aventuras en las redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se le conoce por sus reportajes jugosos y llenos de contenido en El gordo y la flaca donde informa cada día de las idas y venidas de algunos famosos y de un montón de asuntos interesantes. Pero la vida privada de Tanya Charry se conoce un poquito menos. Hace unos meses ella misma informó a sus seguidores de una gran noticia, ¡se casa! En el Día de los enamorados, su ya prometido, Sebastián Jiménez le entregó el anillo que poco después mostró feliz y entusiasmada. Gracias a este amor tan bonito, Tanya también ha podido experimentar un papel que le apasiona y le sienta de maravilla, el de mamá. La comunicadora ha presumido la hermosa relación que mantiene con Zoe, la hija de su futuro esposo, con quien hasta realiza videos y secciones de lo más interesantes en sus redes sociales. Recetas, videos en Titktok y, el más reciente, un directo donde la periodista hablaba de la prevención del cáncer de mama son algunas de las apariciones que ambas han hecho juntas. Hacen un equipo increíble y ya se han ganado el cariño y los halagos de unos cuantos miles de fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tanya tú eres una madre para esa niña", "Qué bellas se ven juntas", "Me contenta tanto ver a Zoe tan feliz contigo", "Esta niña tiene un angelote", "Qué suerte tienen de tenerse", escribieron algunos de los usuarios. Sus directos son cada vez más esperados y aplaudidos ya que se percibe el profundo amor que se tienen y la complicidad tan bonita que han creado. La pareja junto a la pequeña han formado una preciosa familia, un sueño hecho realidad para la periodista que se merece de todo corazón. ¡Felicidades!

