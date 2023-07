Tanya Charry lleva a su hijo al set: ¡Mira cómo se portó el bebé ante las cámaras de El gordo y la flaca! Bruno, el bebé de Tanya Charry, hizo su debut en el estudio de El gordo y la flaca (Univision). Mira lo que reveló la estrella colombiana sobre su vida como mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Charry llevó a su bebé Bruno al set de El gordo y la flaca (Univision). La presentadora colombiana llevó a su hijo y a su hijastra Zoe, de 12 años, a compartir con sus colegas en el programa. Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina quedaron encantados con la visita de estos invitados VIP. "Hay momentos en la vida que atesoro con el alma y uno de ellos fue este, presentar en el show a mi amado Bruno de la mano de su hermanita Zoe Jiménez", escribió Charry en Instagram. "Han sido muchos años aquí en El gordo y la flaca, que ha sido mi casa", dijo la reconocida periodista, que ha entrevistado a estrellas como Shakira, Antonio Banderas y Chayanne en el show y ha cubierto grandes exclusivas. Sin duda la reportera de 48 años está disfrutando al máximo su rol de mamá. Tanya Charry Credit: Tanya Charry/ Instagram "Se me hizo realidad, Dios me hizo el milagro, además con una familia maravillosa, con Zoe, con Sebas que es el mejor hombre del mundo", dijo sobre su esposo Sebastián Jiménez. "Me ha cambiado la vida para bien, ahora ya son otras las prioridades". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro momento especial fue el viaje de Charry con su hijo a principios de julio a su natal Colombia, donde viven sus padres. "Dios y la vida me permitió vivir uno de los momentos más lindos de mi vida. Siempre pedí que mi mami conociera a un hijo mío. Hoy conoció a Bruno", escribió Charry en Instagram sobre su mamá Alicia, quien padece Alzheimer. "Mi mami no puede hablar, tiene pocas expresiones y sus movimientos son limitados pero al ver a su nieto tuvo una sonrisa que fue la gloria. Y verla tenerlo en sus brazos fue increíble. Mi fe me dice que en el fondo ella sabe que ese es su nieto, el que tanto ella deseaba. El Alzheimer se robó su esencia, pero jamás se robará el amor por sus hijos y su familia", añadió.

