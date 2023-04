¡Exclusiva! Tanya Charry celebra el primer mes de su bebé Bruno y habla de su vida como mamá Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tanya Charry junto a su bebe Bruno y familia Credit: Topic Films/@topicfilm "La emoción más grande" fue ver por primera vez a su hijo Bruno Sebastián. Fue "la realización de un sueño, un regalo de Dios", dice Tanya Charry sobre su anhelado bebé. "El saber que la vida siempre tiene recompensas para ti. La reconfirmación de la fe". Para celebrar el primer mes de su hijo, la reportera de El gordo y la flaca (Univision) comparte fotos exclusivas con People en Español con su bebé, su esposo Sebastián Jiménez y Zoe, la hija de su esposo, con quien la periodista colombiana tiene una relación muy cercana. "Cuando me lo pusieron en mi pecho es lo más hermoso que he vivido. Ver a Sebas a mi lado y a mi hermana en la sala fue una bendición", añade. Empezar galería Mamá radiante Tanya Charry junto a su bebe Bruno y familia Credit: Topic Films/@topicfilm "Estoy súper bien. A pesar de que no duermo mucho me siento con full energía. Ya perdí 22 libras en un mes", dice la estrella colombiana de 48 años. "Me ha ayudado mucho un producto que se llama skinny lemonade de Bella al Natural que me ayudó a eliminar líquidos y ya me volvieron las abdominales.

Estoy tan feliz con ese producto que me asocié con Bella al Natural porque soy de las personas que le gusta compartir sus tips de belleza ¡Y este sí que fue un descubrimiento increíble! Me gusta mucho estar en forma y ahora mucho más porque quiero estar súper bien de salud por mí y por mi nueva etapa". Su llegada al mundo "Fue parto natural. Yo llegué al hospital el miércoles marzo 1 a las 11 am. Estuve en labor 30 horas porque a pesar de que me indujeron el parto, no dilataba y ya estaban pensando en cesárea", cuenta la mamá primeriza. "Ya me habían puesto la pitusin para acelerar las contracciones y empezaron a doler mucho, pero no dilataba", recuerda Charry, quien se puso la epidural para ayudar con el dolor. Esa noche, cuando llegaron los médicos listos para realizar una cesárea, "ellos mismos se sorprendieron porque ya estaba en 10 centímetros de dilatación y lista para dar a luz. Entonces comenzó el trabajo de parto que duró 2 horas y media, y Bruno llegó el viernes 3 de marzo a las 12:17 am", cuenta sobre el nacimiento de su hijo. Buen equipo Charry tiene planes de volver ante las cámaras de El gordo y la flaca (Univision) a finales de abril. "Me hace falta el show porque me divierto mucho haciéndolo. Quiero mucho a todos los productores y me gusta estar con Lili y Raúl y estar en la noticia. Disfruto mucho mi trabajo", dice. La periodista tiene la ayuda de sus esposo y su hijastra Zoe con el bebé. "La nanny que toda la vida fue de Zoe, siempre ha estado cerca de nosotros y será quien me ayude sobretodo en el horario de trabajo, porque el resto queremos seguir haciéndolo nosotros", añade. Crece la familia "Zoe está muy contenta. Al principio estaba un poco celosa porque ella estuvo sola por 12 años y es normal", dice Charry sobre su hijastra. "Toda la atención era para ella. Pero le hemos hecho entender que ella sigue siendo nuestra reina. Ella es súper importante y hemos tratado que las cosas no cambien, pero ella es tan madura que nos ha ayudado con Bruno. Le ha dado el tetero varias veces y cómo a ella le encanta cocinar nos hace almuerzo para ella y para mí. Zoé es una belleza de niña. Lo único que no le gusta es cambiarle los pañales por obvias razones", añade risueña. El poder de la fe "La gente que me ha escrito muchísimo diciéndome que se ha inspirado con mi historia", dice Charry, quien tuvo a su bebé vía fertilización in vitro. "Muchas me han sacado lágrimas porque no pensaban que podían ser mamás, y hasta yo las he puesto en contacto con mis médicos y lo están logrando. Sigue pensando que puedes lograr eso que tanto deseas aunque a veces creas que ya no hay esperanzas, siempre la hay", aconseja a otras mujeres. "Si lo deseas con mucha fuerza, el universo conspira hasta que lo logres". Su milagro La llegada de Bruno ha cambiado su mundo "completamente", dice Charry. "Ahora veo la vida diferente. Ahora sé que tengo que ser más fuerte. Estar más sana porque yo quiero jugar a los escondidos con él, yo quiero verlo caminar de la mano con Zoe, yo quiero verlo jugar fútbol con Sebas y añoro el momento en que pueda llevárselo a mi mami a Barranquilla, Colombia, y que lo tenga en sus brazos". Amamantar a su pequeño es una vivencia inolvidable. "Esa mirada que el bebé me da cuando está pegado a mi pecho es la conexión más linda", dice la feliz mamá. "Otra cosa hermosa es cuando está llorando y solo se calma cuando yo lo cargo y le hablo al oído". Sueño cumplido "Siempre me lo decían y ahora lo entiendo. No hay palabras para explicar todo el amor que siento por Bruno Sebastián", escribió Charry en Instagram al tener a su hijo en brazos en marzo. "¡Gracias Dios por este regalo! Confiar y saber que Dios siempre cumple aceptando sus designios. Nuestra familia sigue creciendo".

