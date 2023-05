¡Mira qué grande está el bebé de Tanya Charry! Bruno, el bebé de Tanya Charry, ya tiene dos meses de nacido. La reportera de El gordo y la flaca (Univision) compartió una nueva foto de su hijo y sorprende lo grande que está. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Bruno, el bebé de Tanya Charry, sigue creciendo! El pequeño llegó al mundo a principios de marzo y ya tiene dos meses. En una reciente foto que la periodista colombiana publicó en Instagram se nota lo grande que está. "Cuando tu adorado hijo Bruno no te deja dormir, pero te mira y te da una sonrisa como esta", escribió junto a una adorable foto del bebé sonriendo. Ya Bruno tiene su propia fanaticada en las redes sociales. "Bello" comentó Lili Estefan. "Muñeco", escribió Chiquibaby. "Buenos días a todos, menos a mi mamá. No la dejé dormir anoche", confesó junto a la foto del bebé. Sin duda la mamá primeriza ha tenido sus madrugones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reportera de El gordo y la flaca (Univision) regresó al programa en mayo tras tomarse unos meses de licencia por maternidad. "De regreso hoy en @elgordoylaflaca, comenzando la celebración de los 25 años del show", comentó junto a una foto suya vestida de naranja, luciendo una delgada figura posparto. Charry reveló a People en Español que ya ha rebajado más de 20 libras tras dar a luz. "Estoy súper bien. A pesar de que no duermo mucho me siento con full energía. Ya perdí 22 libras en un mes", dijo la estrella de 48 años. "Gracias a todos los que me han escrito por mi regreso a El gordo y la flaca. Dos meses estuve fuera. Bruno se quedó con su papá Sebastián Jiménez, que lo cuida mejor que nadie", escribió Charry en Instagram. Este mes de mayo, la periodista celebrará su primer Día de las Madres. ¡Felicidades Tanya!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Mira qué grande está el bebé de Tanya Charry!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.