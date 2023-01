¡Exclusiva! Tanya Charry comparte las fotos de su baby shower en Miami y habla de su bebé por nacer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Tanya Charry compartió en exclusiva con People en Español fotos de su baby shower en Miami y habla de su bebé por nacer. "Estoy feliz, emocionada. Sentir el cariño de la gente con este embarazo es súper lindo", dice la reportera de El gordo y la flaca (Univision). "Hay gente que me escribe tantas cosas lindas. En la calle mujeres me dicen: 'Me identifico contigo. Yo también quedé embarazada con in vitro'. Es súper bonito". Empezar galería De fiesta Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Tras revelar en exclusiva con People en Español la feliz noticia de su embarazo, Tanya Charry compartió fotos de su baby shower en Brickell, donde se reunieron familiares y amigos cercanos de la presentadora colombiana. "Miami ha sido mi ciudad por 20 años y aunque ahora estoy la mayor parte del tiempo en Los Ángeles, siento Miami como mi hogar. Aquí están todos mis amigos, colegas y gente que conozco de toda la vida que ya no los veo con frecuencia, así que es una gran oportunidad para celebrar". 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Rodeada de amor Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Entre los invitados del festejo se encuentran Lili Estefan y Raúl De Molina, sus queridos colegas de El gordo y la flaca, y su amiga Charytín Goyco. "Los que me acompañan ese día es gente por la que tengo un cariño muy especial. Lili y Raúl han conocido siempre mis deseos de ser madre. Charytín es la que siempre ha estado mandándome mensajes de consejos y de cuidados", dice la estrella colombiana. 2 de 14 Ver Todo Dulce espera Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose La temática de la fiesta es de osito de peluche. "Estuvimos trabajando junto a MM360Agency y Susseth Añez, quienes hicieron un trabajo maravilloso y en muy poco tiempo" dice Charry de quienes la ayudaron a organizar su baby shower. "Además lo hicimos en el edificio donde yo vivía de soltera y en donde comenzó nuestro romance, donde Sebas y yo empezamos a planear un futuro en donde estaba incluido un bebé". 3 de 14 Ver Todo Anuncio Ambiente mágico Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose "La decoración es azul celeste y carmelita claro", dice la radiante mamá primeriza, quien contó con la ayuda de @gcreativecelebrations. "Susseth Añez creó un ambiente en donde los globos jugaron un papel especial. Transformó hasta el techo del salón para que pareciera un cielo, donde también agregó nubes. Creamos unas mesas de dulces increíble. Yo soy súper dulcera y con el embarazo más así que quería que todo estuviera acorde con la temática. Mis amigos de @vasitogourmet y @sweetbitesconamor me diseñaron unos dulces tan ricos y unos chocolates en forma de ositos iguales a los de la decoración. Se veían tan lindos que daba pesar comérselos". 4 de 14 Ver Todo Iluminada tanya charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose "Quería que cada invitado se llevara un recuerdo lindo y mandamos a hacer unas velas personalizadas de AleahSoapStore con un mensaje del bebé para que cuando la prendan le envíen buena energía al baby", dice Charry, aquí junto al presentador Roberto Hernández y su esposa, la presentadora Danella Urbay. 5 de 14 Ver Todo ¡Qué delicia! Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose "El cake es el más lindo que he visto en mi vida, obvio también de ositos, de tres pisos", dice Charry. "Sabor red velvet con relleno de Nutella y almendras con dulce de leche, dos de mis favoritos. Nos lo hizo alepartyandcakes que captó la idea de inmediato, y además le agregó en la parte de arriba del cake un osito como llegando en una nube". 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día inolvidable Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Ya Charry celebró un baby shower en Barranquilla con su familia de temática de safari. "A Zoe se le ocurrió que fuera de safari y empezamos a ver ideas y nos encantó", dice sobre su hijastra (aquí junto a su padre, Charry y Lili Estefan). "Yo estaba feliz también ese día porque estaba toda mi familia, amigos de la universidad y amigos que quiero mucho desde hace más de 25 años y lo más especial fue que mi mami pudo estar presente", dice sobre su mamá, quien padece Alzheimer. "Aunque en esos días estaba un poco enfermita, ahí estuvo un rato y eso fue la mayor felicidad para mí. Mi hermana Irina que no iba a poder ir al final pudo resolver todo lo que la impedía llegar y apareció de sorpresa. ¡Te imaginas la alegría! 7 de 14 Ver Todo Brillo especial Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose El nacimiento de su primogénito está pautado para marzo en Los Ángeles. "¡Aún no tenemos nombre!", confiesa Charry. "Ya no va Cristiano porque como saben era en honor de Cristiano Ronaldo y como se fue del Manchester United y se ha portado mal, y mi esposo es súper fanático del Manchester pues ya no será Cristiano. No sabes las ganas que tengo de conocer al bebé. Sentirlo, olerlo, ver a quién se parece. Es una ansiedad tan bonita". 8 de 14 Ver Todo Amor del bueno Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose "Mi esposo ha sido el apoyo más grande, a pesar de que mi embarazo era de alto riesgo, hemos viajado mucho y hemos seguido haciendo nuestra vida normal" cuenta sobre Sebastián Jiménez. "Sebas está muy pendiente de mí, me regaña si no he comido, está pendiente de lo que puedo comer y lo que no, de verdad que doy gracias porque ha sido un gran soporte. Ya hasta hizo un horario para que en las noches nos turnemos para que los dos podamos dormir mientras el bebé se despierte en las madrugadas". 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sueño de ositos Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose "Quiero agradecer a toda la gente que nos ayudo para realizar este baby shower que lo hemos hecho para celebrar con la gente querida la bendición de la llegada de nuestro bebé", dice Charry.

"Yo quería una compañía que se llama @oceanseafoodfl para que me hiciera la comida y estaban de vacaciones. Junto a Marisol de MM360Agency la convencimos y abrió sus puertas para hacerme la comida. Me gustaba porque sus platos son como una inspiración y son como obras de arte". 10 de 14 Ver Todo Esperando al principito Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Al festejo también asistieron amigos y colegas de la barranquillera como el presentador Borja Voces de Primer Impacto (Univision), el actor Carlos Ponce y su esposa, la presentadora Karina Banda. 11 de 14 Ver Todo Entre amigas Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Amigas de Charry como Luz María Doria, la Vicepresidenta y Productora Ejecutiva de Despierta América (Univision), y la presentadora y fashionista Danella Urbay, la acompañaron en este feliz día. 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bebé a bordo Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose No faltaron risas en el baby shower. Borja Voces y el reportero Oscar Petit de El gordo y la flaca (Univision) se vistieron de bebés durante uno de los juegos. 13 de 14 Ver Todo Siempre unidos Tanya Charry Credit: Cortesía de Tanya Charry/ @chepejose Sus colegas de El gordo y la flaca (Univision) —incluyendo a Carlitos el productor y su hijo— llenaron de amor a la radiante embarazada. 14 de 14 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

