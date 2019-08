Tadeo, el consuelo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tras la partida de Dante El gemelo de Dante se ha convertido en el más grande consuelo de la pareja tras el doloroso fallecimiento del bebé. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message A dos días de haberle dado el último adiós a su hijo Dante, Ferdinando Valencia y su esposa, la también actriz Brenda Kellerman, tratan de rehacer poco a poco su vida. “No nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y no vamos a pensar en todos los que nos lo quita porque va a seguir aquí”, expresaba con todo el dolor y también amor de su corazón recientemente el galán de exitosas telenovelas de Televisa. Si bien no está siendo nada fácil para ellos vivir con el dolor de la pérdida del bebé, quien falleció la semana pasada a los tres meses de vida tras luchar durante meses contra una meningitis, la pareja tiene una razón de peso para seguir adelante y levantarse cada día con una sonrisa. Se trata de Tadeo, el gemelo de Dante, quien se ha convertido en su más grande consuelo en medio de la pena y la tristeza que embarga en estos momentos a los actores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bebé, que compartió durante 8 meses el vientre de Kellerman con su hermano, apenas pudo estar cerca de Dante mientras este estuvo con vida ya que el fallecido menor pasó la mayor parte de sus tres meses de vida ingresado en un hospital luchando por su vida. Aunque estuvieron poco tiempo juntos, Tadeo logró compartir algunos momentos emotivos con su hermano, como la tierna sesión de fotos que protagonizaron a las pocas semanas de nacidos. Un auténtico tesoro –las únicas fotografías profesionales que existen de ellos dos juntos– que seguramente Tadeo querrá guardar como oro en paño cuando crezca. Jefferson, el hermano de Brenda, que ha sido uno de los grandes apoyos con los que ha contado la pareja en estos meses tan difíciles, publicó este lunes en Instagram unas imágenes en las que se puede apreciar lo grande y saludable que se ve Tadeo a sus tres meses de vida. Image zoom Instagram “Me tocó dormir al lado de este precioso y se despertó trescientas veces y hasta más”, escribió el modelo de origen costarricense junto a las imágenes. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Tadeo, el consuelo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tras la partida de Dante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.