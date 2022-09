Susana González presume por primera vez en redes de la compañía de sus dos hijos La actriz mexicana no suele dejarse ver en compañía de sus hijos en redes, pero recientemente hizo una excepción. "No sabía que tenía hijos tan grandecitos", comentó sorprendida una de sus seguidoras al ver la instantánea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana González Susana González | Credit: Mezcalent Susana González, quien vive uno de los momentos más dulces de su carrera tras protagonizar el año pasado la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte, es muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida fuera de un set de grabación. La actriz mexicana no suele compartir imágenes de su faceta como mamá a través de las redes sociales –basta con dar un vistazo rápido a su perfil de Instagram para darse cuenta de ello–, pero recientemente hizo una excepción para presumir a los dos grandes amores de su vida: su primogénito Santiago, de 13 años, y su hija Susana, quien es un año menor que su hermano. En la foto, aparece la actriz de exitosos melodramas como Amores verdaderos y Mi marido tiene más familia en compañía de sus dos retoños disfrutando de una actividad al aire libre. Susana González Susana González | Credit: Mezcalent "Soy feliz por tenerlos, gracias por ser mis hijos. Los amo con toda mi alma. Orgullosa, divertida y varias veces agotada, pero siempre feliz. Son lo máximo. Siempre los voy a amar", fueron las palabras con las que González compartió la tierna instantánea familiar. Susana González Susana González posa con sus dos hijos | Credit: Instagram Susana González La reacción de sus seguidores, que no están acostumbrados a ver en su perfil en redes imágenes como esta, no se hizo esperar. "No sabía que tenía hijos tan grandecitos", comentó sorprendida una de sus seguidoras. "Están enormes", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Susana graba actualmente en México como protagonista Mi camino es amarte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce el productor de Mi fortuna es amarte, Nicandro Díaz. Susana González Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent En esta historia, que se estrenará durante el último trimestre del año en México, la actriz comparte set de grabación con el galán mexicano Gabriel Soto, quien es su pareja en la ficción. "Se trata de una historia sencilla en apariencia, pero de una gran profundidad, pletórica de valores como tenemos la intención siempre de trabajar porque no podemos olvidar que el hacer un contenido de esta naturaleza conlleva una gran responsabilidad: además de entretener tratar de enviar sencillos mensajes que nos aporten algo más para la vida diaria", contó sobre el proyecto su productor ejecutivo meses atrás durante la presentación a prensa de sus protagonistas.

