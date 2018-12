En cuanto dicen ‘corten, terminamos’ en el foro de grabación de Televisa San Ángel donde protagoniza actualmente la exitosa telenovela mexicana Mi marido tiene más familia, que transmite Univision de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este; Susana González se despoja rápidamente de su personaje, Susana Córcega, y regresa a su casa para seguir desarrollando el mejor papel que hasta ahora le ha regalado la vida: el de mamá de Santiago y Susana.

A pesar de tener presencia activa en las redes sociales, la actriz mexicana mantiene en un discreto segundo plano todo lo que tiene que ver con sus retoños ya que trata en la medida de lo posible de no exponerlos públicamente para que tengan una infancia lo más normal posible.

Por eso no es de extrañar que la también heroína del melodrama mexicano Pasión haya elegido una foto antigua para felicitar públicamente a su primogénito por sus 10 años de vida.

En la instantánea, que la intérprete de 45 años compartió a través de Instagram Stories, la orgullosa mamá aparece sosteniendo en sus brazos al niño, que entonces era apenas un bebé.

“Feliz cumpleaños Santiago”, escribió la actriz junto a la imagen.

Acto seguido, Susana compartió un video desde la fiesta de cumpleaños de su hijo en el que únicamente aparece la estrella mexicana con la decoración del festejo de fondo.

No sabemos qué tan grandes estén sus retoños o qué tanto se parezcan a su mamá ya que la actriz hace muchos años que no comparte ninguna foto reciente de sus hijitos.

Preocupada por la educación de los menores, Susana reconocía meses atrás en una entrevista con People en Español que Mi marido tiene más familia era la primera telenovela en la que participa que dejaba ver a sus hijos.

“Muchas veces no entienden los comerciales [para] los niños de esta generación es un poco extraño porque dicen ‘adelántale’ y le digo ‘no, no puedo’. Pero les llama mucho la atención desde el inicio la música, los temas, me hacen muchas preguntas, pero me parece muy bien la manera en la que abordan los temas, sobre todo porque siempre es desde el amor y la unión familiar”, contaba la actriz.