Así ha cambiado Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, que ya es toda una jovencita de 15 años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Suri Cruise Credit: Alessio Botticelli/GC Images Suri Cruise, la hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, ya es toda una mujercita. Así lo demuestra el cambio que ha dado en estos 15 años. No obstante, la jovencita mantiene su rostro angelical, sin dudas muy parecido al de su mamá. ¡Es casi una copia de la protagonista de Dawson's Creek! Empezar galería Estilo muy personal Suri Cruise Credit: James Devaney/FilmMagic Suri nació el 18 de abril de 2006. De niña tuvo siempre un estilo muy marcado, pues le encantaban los vestidos largos. Además, al parecer no se dejaba cortar el pelo, ¡siempre lo tenía hasta la cintura! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Con 6 años sus papás se divorcian Suri Cruise Credit: James Devaney/WireImage En 2012, cuando Suri tenía tan solo 6 años, Cruise y Holmes se divorciaron. Según la prensa, no hay pruebas de que la niña y su padre se hayan visto desde el divorcio. 2 de 8 Ver Todo Cada día más guapa Suri Cruise Credit: Alo Ceballos/GC Images Luego del divorcio, Suri se mudó con su mamá a Nueva York, donde no ha podido escapar de los lentes de los paparazzis. La verdad es que Suri cada año es más hermosa. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Una copia de su mami Suri Cruise Credit: Alessio Botticelli/GC Images Con los años, se va pareciendo más a su mamá. El rostro redondo, los ojos claros, el pelo castaño, esbelta. ¿Será la próxima protagonista de una nueva temporada de Dawson's Creek? 4 de 8 Ver Todo Personalidad propia Suri Cruise Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images A pesar del parecido con su madre, Suri no deja de ser ella misma. "Es muy fuerte, siempre ha tenido una gran personalidad. La quiero mucho y mi mayor objetivo siempre ha sido educarla en su individualidad", dijo Holmes a la revista InStyle. 5 de 8 Ver Todo Una adolescente con estilo propio Con el paso de los años, Suri se ha convertido en una adolescente que al parecer ha dejado atrás los vestidos. Ahora se le ve más desenfadada y sencilla, con sus jeans y camisetas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ya no es la niña de antes Aunque ya no es la pequeña que le cabía en los brazos a su mamá, Suri y Holmes siempre andan muy juntas. ¡Se ve que se quieren infinitamente! 7 de 8 Ver Todo Sus 15 años Este año Suri cumplió 15. Ese día su mamá le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Feliz cumpleaños, corazón. Te quiero. Todavía no puedo creer ya tengas 15 años". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

