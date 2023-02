La sorpresa de Toni Costa a su hija Alaïa por San Valentín El bailarín español sorprendió este martes a su princesa con un regalito muy especial con motivo del día del amor y la amistad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada mañana, Toni Costa pasó a recoger este martes a su hija Alaïa a la casa de su expareja Adamari López para llevarla a la escuela. Pero hoy no era un día cualquiera. "Feliz día del amor y de la amistad, un día en el que se celebra, bueno se celebra todos los días el amor y la amistad y todo lo bueno y positivo que trae la vida, pero hoy es el día comercial de San Valentín, así que espero que lo pasen muy bien con sus seres queridos, entreguen amor de su corazón y entreguen todo lo bonito y promuevan eso porque es con lo que nos quedamos: con las cosas positivas y con hacer feliz a nuestro alrededor", expresó el carismático bailarín español a través de sus historias de Instagram mientras iba de camino a la escuela con su princesa. Como cada año, el también instructor de Zumba, quien solo en la red social Instagram ya cuenta con más de 2 millones de seguidores, tenía preparada una sorpresita para su pequeña. "Alaïa, tú te acuerdas el año pasado en San Valentín que te hice unos regalitos de unas flores, un peluchito, una cosita, ¿tú te acuerdas? Pues este año te tengo también una sorpresa, un detallito", le dijo Toni a su hija mientras se dirigían en coche a la escuela. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa El bailarín, quien el año pasado participó en la segunda temporada del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo), entregó a su princesa una bolsita con un regalo para ella. "Yo me acerqué a mis amigos de La Francia joyería y quería algo especial para Alaïa para que lo llevara puesto y aquí lo tengo y se lo voy a entregar ahora", compartió Toni. "Mira a ver si te gusta. ¿Qué piensas que es?", le preguntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una mezcla de nervios e ilusión, la niña abrió el regalito antes de llegar a su escuela y lo que encontró no pudo gustarle más a juzgar por la expresión de su cara al verlo. Alaia Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa "Porque tú eres la estrella que me ilumina mi corazón", expresó el orgulloso papá. Mira el video.

