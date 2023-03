La sorpresa de Shakira durante su reciente viaje a Nueva York La artista voló a la Gran Manzana en un look rompedor y una compañía muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira ya está en Nueva York. Esta noche de viernes, la artista y Bizarrap interpretarán su sesión #53 en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de la cadena NBC. Será la primera presentación en vivo del dueto desde que el número uno global se estrenara. Shakira llegaba a la Gran Manzana este jueves entre saludos, sonrisas y firma de autógrafos a sus fans que la esperaban. La sonrisa fue la constante en su rostro, pero no solo por todo lo bueno que se avecina durante su estancia en la ciudad, sino por algo que muchos no esperaban y que sorprendió a todos por parte de la cantante. ¿Qué nueva ocurrencia hizo que Shak volviera a ser el centro de todas las miradas una vez más? Shakira Shakira aterriza en Nueva York | Credit: The Grosby Group La colombiana viajó a la ciudad de los rascacielos muy bien acompañada. Y es que, además de su hermano y mano derecha, Tonino Mebarak, también ejercieron de guardaespaldas sus dos hijos, Milan y Sasha. La artista decidió llevarlos con ella en esta ocasión y disfrutar de un fin de semana de lo más divertido en Nueva York. La familia fue captada por los paparazzi primero en el aeropuerto de España y, posteriormente, a su llegada a los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira, Sasha y Milan Shakira, Sasha y Milan a su llegada a Nueva York | Credit: The Grosby Group Flanqueada por sus hombrecitos, a los que arropaba con sus brazos, uno en cada hijo, Shakira mostró orgullosa a sus ya no tan pequeños, que no se separaron de ella ni un instante. Los retoños de Gerard Piqué se ausentaron de la escuela para poder asistir a un momento tan importante en la vida de la cantante. Con sus hijos hasta el fin del mundo. A pesar del largo viaje y del cansancio de todos, la intérprete junto a Karol G de "TQG", se paró muy amablemente para saludar y firmar autógrafos a los fans allí presentes. La feliz mamá fue todo simpatía y amabilidad. Shakira Shakira saluda a sus fans a su llegada a Nueva York | Credit: The Grosby Group Shakira no solo deslumbró con su papel de madre y artista cercana, también lo hizo con su llamativo look, compuesto por una chaqueta con un estampado de rosas rojas a juego con su gorra y unos jeans a la última, de pata de elefante y rasgados. Su actuación en vivo junto a su colega Bizarrap, es uno de los más esperados y, seguro, también dará mucho de qué hablar.

