Sofía Garza muestra la cicatriz de su operación de urgencia a semanas de dar a luz a su hija A sus 39 semanas de gestación, la actriz y cantante mexicana confesó el susto de salud que le llevó al quirófano en pleno embarazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo iba viento en popa durante su embarazo del que ha presumido desde su inicio hasta casi su final en las redes sociales (todavía le quedan unas semanas para ver la carita de su hija). Lo que nadie sabía es que a poco de convertirse en mamá de su princesa, Sofía Garza, quien sufrió COVID- 19 en dos ocasiones en 2020, ha tenido que ser ingresada de urgencia y operada por un inesperado susto de salud. Ha sido la propia protagonista de esta historia quien así se lo hacía saber a sus seguidores mostrando la cicatriz en el lateral de su abdomen, en el que todavía está su chiquitina. Sofía Garza Sofía Garza | Credit: MEZCALENT "39 semanas después, cirugía de emergencia menos un apéndice, cicatrices, reposo de 6 semanas, muchas contracciones y seguimos esperándote. Preparándose para una entrada triunfal como le gusta a su madre. Última foto de embarazada, adiós", escribió en su perfil de Instagram. Aunque Sofía, de 34 años, luce totalmente recuperada y lista para dar la bienvenida a su hija, el susto ha sido significativo. Sobre todo porque la apendicitis tenía lugar en pleno proceso de gestación donde los riesgos para el bebé siempre están presentes. La actriz de Cita a ciegas ya se encuentra totalmente recuperada y contando los días para tener en sus brazos a su bebita, a punto de nacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante todos estos meses ha mostrado ilusionada la evolución de su tripita y algunos de sus momentos más emotivos, como la fiesta de baby shower que le hicieron sus amigas y familiares. Sofía dio a conocer que su pequeña se llamará Olivia y avisó de que la próxima foto que vean sus fans en redes ya no será con ella embarazada, sino con su nena ya nacida.

